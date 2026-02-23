Запорожская область без света 24 февраля: новый график отключений по очередям

24 февраля в Запорожской области будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии, введенные для стабилизации работы энергосистемы Украины.

Отключение света в Запорожье - графики отключений на 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда не будет света 24 февраля

Графики отключений света для Запорожской области

24 февраля в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Такое решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.

Отключения будут происходить в соответствии с очередями и подчергами с учетом дополнительных 30 минут, необходимых для переключений.

Графики отключений света для Запорожской области на 24 февраля / Скриншот / Скриншот

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 24 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (пять очередей).

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины введут почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Чтобы сократить продолжительность отключений для населения во время следующего отопительного периода, необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях, отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, полная отмена ограничений возможна ориентировочно в апреле-мае, когда потребление электроэнергии традиционно снижается, а солнечная генерация работает активнее.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

