Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

Многие привыкли выливать остатки жидкостей в раковину, считая это самым простым способом утилизации. Но на самом деле это может привести к порче сантехники и дополнительным проблемам.
Главред рассказывает, какие категории жидкостей никогда не стоит выливать в канализацию.
Жиры, масла и смазки
Это самые опасные вещества для кухонных труб, пишет House Digest. В холодной воде они быстро застывают, образуя липкий слой, который со временем накапливает остатки пищи и другие отходы. В результате трубы забиваются, а вода перестает проходить.
Лекарства
Фармацевтические препараты не создают засорения, но представляют угрозу для окружающей среды. Химические соединения из лекарств попадают в воду и могут загрязнять систему водоснабжения. Просроченные таблетки или сиропы рекомендуем завернуть в пакет и выбросить в мусорное ведро
Средства с аммиаком и отбеливателем
Бытовая химия с агрессивными компонентами, такими как аммиак или хлор, может повредить трубы и способствовать коррозии. Кроме того, попадание таких веществ в канализацию вредит экологии, ведь они загрязняют воду. Именно поэтому стоит избегать моющих средств с аммиаком или отбеливателем.
Кипяток
Казалось бы, горячая вода не может навредить, но кипяток способен повредить пластиковые трубы. Резкие перепады температуры приводят к их расширению и даже растрескиванию. Это особенно опасно для современных систем водоснабжения, где используются полимерные материалы.
Краска
Нельзя выливать в раковину краску, независимо от того, на водной она или масляной основе. Она может засорить трубы, а токсичные вещества в составе краски попадают в воду, создавая опасность для окружающей среды. Поэтому остатки краски следует утилизировать отдельно.
Моторное масло и автомобильные жидкости
Бензин, антифриз или моторное масло содержат токсичные соединения и тяжелые металлы. Их попадание в канализацию может привести к серьезному загрязнению питьевой воды. Такие жидкости запрещено выбрасывать и в бытовой мусор - для них существуют специальные пункты сбора и утилизации.
Об источнике: House Digest
House Digest — это англоязычный веб-сайт, который фокусируется на темах, связанных с дизайном интерьера, уходом за домом, ремонтом и полезными советами для быта. Платформа предоставляет статьи, идеи, лайфхаки и рекомендации для улучшения жилого пространства. Тематика ресурса охватывает широкий спектр вопросов: от советов по уборке и организации до трендов в интерьерном дизайне и обзоров продуктов.
