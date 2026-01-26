Почему нельзя выливать кипяток в раковину: сантехники предупреждают об опасности

Сливать кипяток в современную кухонную раковину - опасная привычка, которая может обойтись дорогой заменой труб.

В быту мы часто можем слить воду после макарон, вылить остатки кипятка из чайника или попробовать "прочистить" трубы горячей водой. Кажется, что это безобидная привычка, но на самом деле она может привести к серьезным проблемам с сантехникой, отмечает Southern Living.

В старых домах еще можно встретить чугунные или медные трубы, которые выдерживают высокие температуры. Однако современные кухни оборудованы преимущественно ПВХ-трубами. Это прочный пластик, но он рассчитан на горячую воду из крана, примерно до 60 °C, а не на кипяток в 100 °C.

Когда кипяток попадает в трубы, которые сливают воду медленно или имеют засоры, он дольше контактирует с пластиком. В результате трубы могут размягчаться, деформироваться, а клеевые соединения — расплавляться. Это грозит протечками, трещинами и даже полным выходом системы из строя. К тому же кипяток не решает проблему засора: он только может протолкнуть его дальше по системе, создав еще большие трудности.

Если все же нужно слить кипяток, дайте ему остыть хотя бы 10-15 минут. Или воспользуйтесь дуршлагом и одновременно пустите холодную воду из-под крана, так вы снизите температуру и избежите риска для труб.

