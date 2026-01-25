Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

Некоторые дрова не только плохо отдают тепло, но и могут быть опасными для дома.

https://glavred.info/life/drova-kotorye-ne-greyut-lesnik-obyasnil-kakie-iz-nih-ne-podhodyat-dlya-otopleniya-10735256.html Ссылка скопирована

Какие дрова не подходят для отопления дома / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новостей:

Некоторые дрова опасны: окрашенные, сырые, смолистые и пораженные грибком

Испорченная или влажная древесина хуже горит и вредит дымоходу

Дрова нужно хранить в сухом месте, под навесом и с вентиляцией

Несмотря на развитие альтернативных систем отопления, значительная часть украинцев продолжает полагаться на дрова. В условиях нестабильного энергоснабжения это часто становится самым надежным способом обогреть жилье. Впрочем, специалисты отмечают, что не вся древесина подходит для печей и каминов, а некоторые ее виды могут даже представлять угрозу.

видео дня

Об этом рассказал лесник Николай Коваленко, который ежедневно сталкивается с последствиями неправильного выбора топлива, пишет ТСН.

По его словам, даже качественные дрова со временем теряют свои свойства. Если древесина долго лежит без надлежащих условий, она истощается, становится хрупкой и горит значительно хуже. А дрова со следами гнили, плесени или повреждениями насекомыми вообще не стоит хранить - их лучше использовать сразу или утилизировать.

Коваленко отмечает, что особенно опасными для бытового отопления являются несколько категорий древесины:

Окрашенные или химически обработанные материалы. Во время горения они выделяют токсичные соединения, которые могут попадать в жилые помещения и наносить вред здоровью.

Во время горения они выделяют токсичные соединения, которые могут попадать в жилые помещения и наносить вред здоровью. Сырые дрова. Они дают много дыма, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота - опасного налета, который накапливается в дымоходах.

Они дают много дыма, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота - опасного налета, который накапливается в дымоходах. Смолистые породы, в частности сосна и ель. Такие дрова активно искрятся, "стреляют" жаром и быстро засоряют дымоход из-за интенсивного выделения сажи.

Такие дрова активно искрятся, "стреляют" жаром и быстро засоряют дымоход из-за интенсивного выделения сажи. Древесина, пораженная грибком или плесенью. Во время горения она может распространять неприятный запах и ухудшать качество воздуха в доме.

Отдельное внимание эксперт уделяет условиям хранения. Дрова должны быть под навесом, в хорошо вентилируемом месте, желательно на возвышении - на поддонах, кирпичах или другом настиле. Это защищает их от влаги и предотвращает появление плесени.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред