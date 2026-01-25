Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

Главное из новостей:
- Некоторые дрова опасны: окрашенные, сырые, смолистые и пораженные грибком
- Испорченная или влажная древесина хуже горит и вредит дымоходу
- Дрова нужно хранить в сухом месте, под навесом и с вентиляцией
Несмотря на развитие альтернативных систем отопления, значительная часть украинцев продолжает полагаться на дрова. В условиях нестабильного энергоснабжения это часто становится самым надежным способом обогреть жилье. Впрочем, специалисты отмечают, что не вся древесина подходит для печей и каминов, а некоторые ее виды могут даже представлять угрозу.
Об этом рассказал лесник Николай Коваленко, который ежедневно сталкивается с последствиями неправильного выбора топлива, пишет ТСН.
По его словам, даже качественные дрова со временем теряют свои свойства. Если древесина долго лежит без надлежащих условий, она истощается, становится хрупкой и горит значительно хуже. А дрова со следами гнили, плесени или повреждениями насекомыми вообще не стоит хранить - их лучше использовать сразу или утилизировать.
Коваленко отмечает, что особенно опасными для бытового отопления являются несколько категорий древесины:
- Окрашенные или химически обработанные материалы. Во время горения они выделяют токсичные соединения, которые могут попадать в жилые помещения и наносить вред здоровью.
- Сырые дрова. Они дают много дыма, ухудшают тягу и способствуют образованию креозота - опасного налета, который накапливается в дымоходах.
- Смолистые породы, в частности сосна и ель. Такие дрова активно искрятся, "стреляют" жаром и быстро засоряют дымоход из-за интенсивного выделения сажи.
- Древесина, пораженная грибком или плесенью. Во время горения она может распространять неприятный запах и ухудшать качество воздуха в доме.
Отдельное внимание эксперт уделяет условиям хранения. Дрова должны быть под навесом, в хорошо вентилируемом месте, желательно на возвышении - на поддонах, кирпичах или другом настиле. Это защищает их от влаги и предотвращает появление плесени.
ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media".
