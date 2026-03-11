Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот внезапно бегает по квартире и прыгает по мебели. Эксперты объяснили, что означают "безумные забеги" кошек и когда это может быть сигналом проблемы.

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире - причины гиперактивности кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы кошек хотя бы раз видели странную картину, когда домашний любимец внезапно начинает стремительно бегать по квартире, прыгать на мебель и врезаться в стены. Такое поведение выглядит хаотичным, но на самом деле имеет четкое объяснение. Зооэксперты проекта Feline Fanatics в видео на YouTube объясняют, что эти внезапные всплески активности являются естественной частью поведения кошек.

"Когда ваша кошка внезапно начинает бегать по дому, это выглядит как сплошной хаос. Но это не так. Эти бурные всплески энергии — не просто проявление энергии", — объясняют эксперты Feline Fanatics.

Главред выяснил, почему кот резко начинает бегать по квартире.

Что означает внезапный бег кошки по квартире

Специалисты отмечают, что такое поведение имеет даже специальное научное название.

"Ученые имеют для этого свой, гораздо более серьезный термин — периоды френетической случайной активности, или FRAPS", — объясняют зооэксперты.

Это означает, что во время таких всплесков активности работает не только тело животного, но и мозг.

Смотрите видео о том, почему кот резко бегает после туалета:

"Кошки используют бурную активность для умственной обработки информации", — отмечают эксперты.

Почему кошки резко становятся активными

Несмотря на одомашнивание, кошки все еще имеют сильные охотничьи инстинкты.

"Вы не можете лишить кота его саванных инстинктов. Кошки проявляют хищническое поведение даже тогда, когда они одомашнены и хорошо накормлены, что отражает врожденную поведенческую последовательность", — объясняют эксперты.

Эта последовательность состоит из нескольких этапов.

"Шаг первый — подкрадывание. Шаг второй — преследование. Шаг третий — прыжок. Шаг четвертый — убийство", — объясняют специалисты.

Именно поэтому внезапные забеги по квартире часто заканчиваются нападением на случайный предмет.

"Вот почему сессия бурных игр может закончиться тем, что они набрасываются на обувь, игрушку или, возможно, даже на вас", — отмечают эксперты.

Почему кошки часто бегают именно ночью

Многие владельцы замечают, что наиболее активными кошки становятся ночью.

"Большинство кошек достигают пика своей активности, чаще всего нападая, в 2–3 часа ночи. Кошки являются сумеречными животными, что означает, что два пиковых периода их активности — это рассвет и сумерки. Добыча их предков была наиболее активной именно в эти часы", — отмечают специалисты.

Почему кот бегает именно возле хозяина

Многие владельцы замечают, что после безумной беготни кот останавливается рядом с ними.

"Вы когда-нибудь замечали, что их прыжки часто заканчиваются прямо у вас? Несмотря на свою репутацию отстраненных, наши кошки на самом деле любят нас так же сильно, как мы любим их", — отмечают эксперты.

Что может провоцировать "безумные забеги" кота

По словам экспертов, на поведение кота могут влиять несколько факторов.

Первый — активные игры с хозяином.

"Если вы возбуждаете кота перед сном игрушками или грубыми играми, вы, по сути, накручиваете пружину", — объясняют эксперты.

Второй фактор — беспорядок в квартире.

"Кошки генетически запрограммированы на перемещение в среде с препятствиями, как пушистые маленькие звезды паркура", — отмечают специалисты.

Третий фактор — поведение человека.

"Если вы быстро двигаетесь, повышаете голос или топаете ногами, они видят, что вы полны энергии, и это может привести к тому, что они впитают вашу энергию", — объясняют эксперты.

Когда такое поведение может быть сигналом проблемы

Иногда внезапные забеги могут свидетельствовать не только об игре, но и быть признаками стресса, дискомфорта и даже боли.

"Кошки — мастера скрывать свою уязвимость", — отмечают эксперты.

Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

если после бега кошка начинает постоянно лизать одно место

если животное резко начинает бегать после использования лотка

если активность сопровождается агрессией или громким мяуканьем

В таких случаях поведение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

"Скоростные всплески вашей кошки могут быть ее способом сказать, что что-то не так", — заключают эксперты Feline Fanatics.

Об источнике: "Feline Fanatics" Feline Fanatics — англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам, их поведению, психологии и уходу за домашними любимцами. Канал ориентирован на владельцев кошек и людей, интересующихся жизнью и привычками этих животных. В видео объясняют сигналы поведения кошек, их эмоции, способы коммуникации с людьми, а также дают практические советы по питанию, здоровью, воспитанию и построению доверительных отношений между человеком и животным. Контент канала имеет познавательно-развлекательный формат и состоит из роликов-объяснений, списков фактов и рекомендаций. Канал был создан в 2023 году и за несколько лет набрал значительную аудиторию. По состоянию на 2026 год он имеет около 200 тысяч подписчиков, более 40 миллионов просмотров и несколько сотен опубликованных видео.

