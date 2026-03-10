Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

В Черкасской области 11 марта введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения из-за последствий российских атак на энергосистему.

https://glavred.info/energy/svet-budut-otklyuchat-ne-vsem-grafiki-dlya-cherkasskoy-oblasti-na-11-marta-10747805.html Ссылка скопирована

Графики отключений света на 11 марта для Черкасской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

"Черкассыоблэнерго" опубликовало графики отключений света на 11 марта

Часть групп абонентов будет оставаться с электричеством в течение всего дня

Завтра, 11 марта, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для Черкасской области будут применяться графики почасовых отключений света. Соответствующие графики опубликовало "Черкассыоблэнерго".

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что графики отключения электроэнергии вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

видео дня

Кроме того, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 11 марта в Черкасской области для промышленности и бизнеса с 16:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности.

/ Скриншот

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 20:00 – 21:00

2.2: 16:00 – 18:00

3.1: 18:00 – 20:00

5.1: 16:00 – 18:00

5.2: 20:00 – 21:00

6.2: 18:00 – 20:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в энергосистеме Украины может начать улучшаться уже весной, в частности это касается Киева, Днепра и Днепропетровской области. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

В то же время 11 марта в Запорожской области планируют ввести графики почасовых отключений электроэнергии. При этом ограничения коснутся не всех потребителей, сообщили в"Запорожьеоблэнерго".

Чтобы в следующем отопительном сезоне сократить продолжительность отключений света для населения, необходимо сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред