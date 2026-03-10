Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

О чем идет речь в материале:
- "Черкассыоблэнерго" опубликовало графики отключений света на 11 марта
- Часть групп абонентов будет оставаться с электричеством в течение всего дня
Завтра, 11 марта, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для Черкасской области будут применяться графики почасовых отключений света. Соответствующие графики опубликовало "Черкассыоблэнерго".
В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что графики отключения электроэнергии вводятся из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
Кроме того, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 11 марта в Черкасской области для промышленности и бизнеса с 16:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 20:00 – 21:00
- 2.2: 16:00 – 18:00
- 3.1: 18:00 – 20:00
- 5.1: 16:00 – 18:00
- 5.2: 20:00 – 21:00
- 6.2: 18:00 – 20:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по лицевому счету
Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в энергосистеме Украины может начать улучшаться уже весной, в частности это касается Киева, Днепра и Днепропетровской области. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
В то же время 11 марта в Запорожской области планируют ввести графики почасовых отключений электроэнергии. При этом ограничения коснутся не всех потребителей, сообщили в"Запорожьеоблэнерго".
Чтобы в следующем отопительном сезоне сократить продолжительность отключений света для населения, необходимо сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
