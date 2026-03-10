Укр
Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнат

Константин Пономарев
10 марта 2026, 16:20
Старинный дом на Сицилии с 17 комнатами продали дешевле машины. Новая владелица начала масштабную реставрацию заброшенного здания.
Девушка купила дом в Италии по выгодной цене
Девушка купила дом в Италии по выгодной цене / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@gucci.spice

Вы узнаете:

  • Почему огромный дом стоил дешевле автомобиля
  • Что сохранилось внутри здания после 30 лет запустения
  • Почему ремонт оказался в несколько раз дороже покупки

Американка по имени Кики рассказала историю своей необычной покупки на Сицилии. Женщина приобрела средневековый заброшенный дом с 17 комнатами всего за 23 000 фунтов стерлингов (примерно 1,3 млн гривен), что дешевле, чем стоят некоторые новые автомобили. Теперь девушка постепенно превращает заброшенное здание в дом своей мечты.

Дом находится в небольшом сицилийском городе Муссомели. Здание пустовало около 30 лет, но при этом сохранило множество оригинальных деталей: открытые деревянные балки, старинную плитку на полу и даже библиотеку. Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Дом с историей и 17 комнатами

Кики показала фасад здания из открытой кирпичной кладки. У дома есть семь балконов, а из окон открывается вид на средневековый замок, расположенный неподалеку.

Внутри дом оказался настоящим лабиринтом. Американка показала, что он состоит из трех этажей, соединенных несколькими лестницами. Кроме того, в здании оказалось семь отдельных входов, которые нельзя закрыть или изменить, поскольку дом находится под исторической охраной.

Некоторые элементы прошлого все же пришлось убрать. Большая часть старой черепицы была настолько повреждена, что ее невозможно было восстановить.

Вид из окон нового дома открывается на средневековый замок
Вид из окон нового дома открывается на средневековый замок / Фото: tiktok.com/@gucci.spice

Книги из старой библиотеки не входили в продажу, хотя новой владелице удалось оставить необычную находку, которой стала большой копией картины "Мона Лиза".

Ремонт только начинается

Несмотря на выгодную покупку, Кики признается, что настоящие расходы еще впереди. По ее словам, на реставрацию придется потратить примерно в пять раз больше, чем стоил сам дом.

Женщина уже четыре месяца занимается восстановлением здания. Работы еще далеки от завершения, но она уверена, что постепенно дом обретет новую жизнь.

План переезда на Сицилию

Пока американка не имеет итальянского гражданства, однако планирует оформить его в будущем. После завершения ремонта она хочет окончательно переехать на Сицилию и жить в восстановленном доме.

По ее словам, проект еще только на середине пути, но мечта уже начинает превращаться в реальность и старый дом постепенно становится тем самым местом, которое она всегда представляла своим идеальным домом.

В видео американка показывает купленный в Италии дом:

@gucci.spice 17 rooms. €27K. 4 months in. Not finished. Not even close. But the dream’s starting to look like something real?? #lifeinitaly#sicily#villagelife#homerenovation#dreamhome♬ som original - teteu filipe

Ранее Главред писал о том, что мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов. Теперь семья решает, жить в доме у моря или сдавать его в аренду. Житель Великобритании просто сыграл в лотерею.

Также сообщалось о том, что женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов. Пенсионерка провела в доме лишь одно лето, прежде чем принять судьбоносное решение, которое удивило семью. Ее выбор обеспечил будущее детям и внукам.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

