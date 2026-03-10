Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнат

Старинный дом на Сицилии с 17 комнатами продали дешевле машины. Новая владелица начала масштабную реставрацию заброшенного здания.

Девушка купила дом в Италии по выгодной цене / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@gucci.spice

Американка по имени Кики рассказала историю своей необычной покупки на Сицилии. Женщина приобрела средневековый заброшенный дом с 17 комнатами всего за 23 000 фунтов стерлингов (примерно 1,3 млн гривен), что дешевле, чем стоят некоторые новые автомобили. Теперь девушка постепенно превращает заброшенное здание в дом своей мечты.

Дом находится в небольшом сицилийском городе Муссомели. Здание пустовало около 30 лет, но при этом сохранило множество оригинальных деталей: открытые деревянные балки, старинную плитку на полу и даже библиотеку. Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Дом с историей и 17 комнатами

Кики показала фасад здания из открытой кирпичной кладки. У дома есть семь балконов, а из окон открывается вид на средневековый замок, расположенный неподалеку.

Внутри дом оказался настоящим лабиринтом. Американка показала, что он состоит из трех этажей, соединенных несколькими лестницами. Кроме того, в здании оказалось семь отдельных входов, которые нельзя закрыть или изменить, поскольку дом находится под исторической охраной.

Некоторые элементы прошлого все же пришлось убрать. Большая часть старой черепицы была настолько повреждена, что ее невозможно было восстановить.

Вид из окон нового дома открывается на средневековый замок / Фото: tiktok.com/@gucci.spice

Книги из старой библиотеки не входили в продажу, хотя новой владелице удалось оставить необычную находку, которой стала большой копией картины "Мона Лиза".

Ремонт только начинается

Несмотря на выгодную покупку, Кики признается, что настоящие расходы еще впереди. По ее словам, на реставрацию придется потратить примерно в пять раз больше, чем стоил сам дом.

Женщина уже четыре месяца занимается восстановлением здания. Работы еще далеки от завершения, но она уверена, что постепенно дом обретет новую жизнь.

План переезда на Сицилию

Пока американка не имеет итальянского гражданства, однако планирует оформить его в будущем. После завершения ремонта она хочет окончательно переехать на Сицилию и жить в восстановленном доме.

По ее словам, проект еще только на середине пути, но мечта уже начинает превращаться в реальность и старый дом постепенно становится тем самым местом, которое она всегда представляла своим идеальным домом.

В видео американка показывает купленный в Италии дом:

