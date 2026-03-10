Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Праздники

Что нельзя выбрасывать из дома 11 марта: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
10 марта 2026, 12:22
Старые вещи не стоит выбрасывать: по поверьям потеря старого имущества может открыть путь к нищете.
Какой 11 марта праздник
Какой 11 марта праздник / коллаж: Главред, фото: Википедия, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 марта
  • Что можно и нельзя делать 11 марта
  • Приметы 11 марта

В среду, 11 марта, в православной традиции чтят память святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Он считается одним из выдающихся богословов и духовных деятелей VII века, прославившимся своей мудростью, стойкостью в вере и преданностью Церкви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 марта

Святой Софроний родился приблизительно в 560 году в Дамаске (Сирия). С юных лет он отличался благочестием и стремлением к знаниям. Будущий святитель изучал философию и риторику, благодаря чему получил прозвище "Софист", что означало "мудрый".

видео дня

Стремясь к духовной жизни, Софроний отправился в Иерусалим, где принял монашество в монастыре святого Феодосия. Здесь он укрепился в подвижнической жизни и углубил свои богословские знания.

В Иерусалиме он познакомился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Вместе они путешествовали по монастырям Восточной Римской империи, собирая рассказы о жизни отшельников и подвижников. Позже эти записи легли в основу известного произведения "Лимонар", или "Луг духовный", которое стало важным памятником монашеской культуры.

Путешествия помогли Софронию не только укрепить духовную жизнь, но и значительно углубить богословские знания. Он познакомился с различными традициями аскетической жизни Востока и Греции, что способствовало формированию его авторитета как проповедника, богослова и церковного писателя.

В VII веке в Церкви разгорелись серьезные богословские споры вокруг учения монотелитства, которое отрицало человеческую волю Христа. Софроний выступил решительным защитником православного учения, утверждая, что во Христе существуют две природы и две воли - божественная и человеческая.

Еще до избрания патриархом он посещал Александрию и Константинополь, пытаясь убедить церковных иерархов отказаться от ереси. Хотя его миссии не дали немедленного результата, они укрепили его репутацию как принципиального защитника православия.

В 634 году после смерти предшественника Софроний был избран патриархом Иерусалимским. Одним из его важных шагов стало написание соборного послания папе Римскому и восточным иерархам, в котором он изложил православное учение о двух природах и двух волях во Христе. Позже именно эта позиция была подтверждена на Шестом Вселенском соборе.

В 637 году Иерусалим был захвачен войсками халифа Умара I. Благодаря мудрым переговорам патриарха Софрония удалось сохранить для христиан гражданские и религиозные права, а главные святыни города остались нетронутыми.

Святой Софроний скончался 11 марта 638 года в Иерусалиме. Он оставил после себя память о твердой вере, богословской мудрости и служении церкви даже в самые трудные времена.

Приметы 11 марта

Теплый день 11 марта ожидается ранняя весна и быстрое таяние снега.

Ветер с севера - в холодную погоду на следующей неделе.

Пчелы выходят из ульев - весна будет теплой.

Что нельзя делать 11 марта

11 марта считалось днем, когда следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь беды или невзгод. Не стоит спрашивать кукушку о годах своей жизни - это считается плохой приметой. Также нежелательно готовить или употреблять птицу - это может принести неудачу. Старые вещи не стоит выбрасывать: по поверьям потеря старого имущества может открыть путь к нищете.

Что можно делать 11 марта

В этот день в православии принято обращаться к святым в молитве, прося укрепить веру, дать сил перенести трудности и невзгоды. Также благодарят Бога за все, что имеют, выражая благодарность и надежду на благословение.

Также стоит прочитать:

