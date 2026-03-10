Монета лежала в бабушкином сейфе годами: ее стоимость поразила семью

Старый кулон из бабушкиного сейфа оказался подвеской с редкой золотой монетой 1908 года. Неожиданная находка может стоить почти пять тысяч долларов.

Семья нашла предмет, который оказался настоящей ценностью / Коллаж Главред, фото: Pexels, Pixabay

Иногда самые неожиданные находки скрываются в старых коробках и сейфах, к которым никто не прикасался годами. Именно так одна семья обнаружила предмет, который оказался не просто памятным украшением, а настоящей ценностью.

Женщина решила перебрать вещи, оставшиеся после смерти бабушки, и достала из сейфа подвеску из золотой монеты, которую та завещала ее дочери. Подросток хотела носить украшение, но мать решила сначала узнать, что это за вещь. Когда фотографии кулона увидели специалисты по монетам, они быстро определили его происхождение и удивили семью его стоимостью. Находкой женщина поделилась на форуме Reddit.

Старая подвеска бабушки

На подвеске была закреплена старинная золотая монета с изображением орла над восходящим солнцем и надписью "United States of America Twenty Dollars". На обратной стороне была статуя Свободы с факелом и ветвью, а также дата чеканки: 1908 год.

Эксперты определили, что это была Saint-Gaudens Double Eagle, я которая является одной из самых известных золотых монет в истории США. Она названа в честь американского скульптора Августа Сент-Годенса, который создал ее дизайн по инициативе президента Теодора Рузвельта. Половина сплава состоит почти полностью из золота: около 90% драгоценного металла и 10% меди.

Золотая монета с изображением орла / Фото: Reddit

Когда специалисты оценили монету, семья была потрясена. По словам коллекционеров, только сама монета может стоить около 4900 долларов (примерно 214 тысяч гривен), и это без учета оправы и цепочки. На рынке редких монет подобные экземпляры могут оцениваться еще выше, в зависимости от состояния.

Реакция соцсетей

Неожиданная находка вызвала бурные обсуждения. Многие посоветовали не позволять подростку носить украшение каждый день из-за его стоимости. Другие же отметили, что это не только ценность, но и семейная реликвия, переданная от бабушки внучке.

Некоторые считали, что такие вещи стоит хранить до особых событий. Например, выпускного или свадьбы. Другие были уверены, что главное в этом украшении не цена, а история семьи, которая передается вместе с ним.

"Пусть заберет ее, когда выйдет замуж. Она слишком ценна как в денежном, так и в эмоциональном плане. Подростки, как правило, не отличаются умением принимать правильные решения или ответственностью в отношении ценностей", - написал один из пользователей.

Сама женщина позже призналась, что до этого почти ничего не знала о старых монетах. По ее словам, перебирая мешочки с наследством, она была полностью растеряна, но благодаря форуму узнала много нового.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

