Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяина

О находке рассказал 30-летний британец Том, опубликовав фото в сообществе r/DIYUK.

Мужчина обнаружил в доме странную плесень / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

Хозяина ждал неприятный сюрприз под старыми обоями

Оно было похоже на живой нарост, неизвестная масса выглядела пугающе

Во время ремонта в старом британском доме начала XX века хозяина ждал неприятный сюрприз: стоило снять слой старых обоев, как на стене обнаружилось странное образование наподобие плесени.

Оно было похоже на живой нарост. Неизвестная масса выглядела пугающе и явно не должна была находиться в жилой комнате, пишет Newsweek.

О находке рассказал 30-летний британец Том (ник u/buckbeak999), опубликовав фото в сообществе r/DIYUK. Его пост с вопросом "Что это вообще такое?" быстро стал вирусным и вызвал бурную реакцию пользователей — от шуток до откровенной паники. По словам Тома, до начала ремонта он и не догадывался, что под обоями скрывается подобная проблема.

Мужчина предполагает, что столкнулся с грибковой структурой — возможно, мицелием, влажной или даже сухой гнилью. Он уже обработал поверхность средством против плесени и сейчас пытается определить источник сырости, без которого такие организмы не выживают.

Специалисты объясняют: грибки и плесень активно развиваются в условиях повышенной влажности. Их споры незаметны глазу, легко распространяются по воздуху и начинают расти, как только находят влажную среду. При этом они могут быть опасны для здоровья — особенно для людей с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Некоторые комментаторы предположили худший сценарий — сухую гниль, опасный грибок, который способен разрушать деревянные конструкции и распространяться по дому. Пользователи предупредили, что простая обработка химией может не помочь: в таких случаях необходимо вмешательство профессионалов и обязательное устранение источника воды.

Итог один: находка под обоями может оказаться не просто косметической проблемой, а серьёзной угрозой для дома и здоровья его жильцов.

Как справиться с плесенью: рекомендации специалистов

Даже простые изменения в ванной могут заметно улучшить её состояние и помочь избавиться от желтых пятен, налёта и плесени. Эксперты советуют обратить внимание на фильтр для душа: он очищает воду от избытка солей, железа и других примесей. Более мягкая вода меньше оставляет отложений и создаёт менее благоприятные условия для образования загрязнений и грибка на поверхностях.

Как эффективно бороться с плесенью, которая проникает в стены, потолки и ванную комнату?

Эксперты поделятся полезными рекомендациями и проверенными методами, которые помогут быстро и безопасно избавиться от плесени, предотвратить её повторное появление и улучшить состояние помещений.

