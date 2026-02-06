Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

Мария Николишин
6 февраля 2026, 18:48
1240
Россияне также имеют тактические продвижения на некоторых направлениях.
Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление
Продвижение россиян на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении не уменьшится
  • Россияне планируют давить на Ореховский оборонительный узел
  • ВСУ не дают оккупантам выполнить поставленные задачи

Оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "надвигается" на Орехово, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.

"Похоже, что в ближайшее время россияне планируют усилить давление на Ореховский оборонительный узел. К сожалению, там и на Степногорском, Гуляйпольском направлениях наблюдаются тактические продвижения", — сказал он.

видео дня

По его словам, оборонительные действия украинских подразделений не дают возможности россиянам выполнить те задачи, которые они хотели реализовать.

"Запорожский фронт является одним из самых активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится. Но здесь нужно говорить и о том, как будут складываться дела у России в Донецкой области. Именно от этого будет отталкиваться враг", - подчеркнул Братчук.

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление
Орехов / Инфографика: Главред

Возможность наступления РФ на Запорожье

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили говорил, что Россия не имеет сил и возможностей сейчас проводить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья, но артиллерия оккупантов находится уже слишком близко к областным центрам.

"Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Поэтому опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне досягаемости артиллерии, будут обстреливаться Россией", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой сказал, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно затруднило работу украинской логистики и оборонных подразделений.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться к населенному пункту Барвинково в Харьковской области.

Военный обозреватель Богдан Мирошников говорил, что ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные.

Читайте также:

О персоне: Сергей Братчук

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:27Украина
Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

19:09Синоптик
Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Последние новости

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

18:48

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

18:35

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

18:33

Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяинаВидео

Реклама
18:27

Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

18:17

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

18:11

В Украине прошел конкурс колядок для образовательных учреждений, - Гнат Коробко

18:01

Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

17:41

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:26

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

17:26

Точно отреагирует: ученые назвали самый эффективный способ позвать кошку

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

Реклама
16:29

Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

16:28

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

16:20

Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

16:09

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается УкраинаВидео

15:52

Света будет больше: в двух районах Киева вводят новые графики

15:49

"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

Реклама
13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять