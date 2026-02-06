Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

Ключевые тезисы:
- Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении не уменьшится
- Россияне планируют давить на Ореховский оборонительный узел
- ВСУ не дают оккупантам выполнить поставленные задачи
Оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "надвигается" на Орехово, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.
"Похоже, что в ближайшее время россияне планируют усилить давление на Ореховский оборонительный узел. К сожалению, там и на Степногорском, Гуляйпольском направлениях наблюдаются тактические продвижения", — сказал он.видео дня
По его словам, оборонительные действия украинских подразделений не дают возможности россиянам выполнить те задачи, которые они хотели реализовать.
"Запорожский фронт является одним из самых активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится. Но здесь нужно говорить и о том, как будут складываться дела у России в Донецкой области. Именно от этого будет отталкиваться враг", - подчеркнул Братчук.
Возможность наступления РФ на Запорожье
Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили говорил, что Россия не имеет сил и возможностей сейчас проводить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья, но артиллерия оккупантов находится уже слишком близко к областным центрам.
"Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Поэтому опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне досягаемости артиллерии, будут обстреливаться Россией", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой сказал, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно затруднило работу украинской логистики и оборонных подразделений.
Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться к населенному пункту Барвинково в Харьковской области.
Военный обозреватель Богдан Мирошников говорил, что ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные.
О персоне: Сергей Братчук
Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.
