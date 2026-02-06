Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

Россияне также имеют тактические продвижения на некоторых направлениях.

Продвижение россиян на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении не уменьшится

Россияне планируют давить на Ореховский оборонительный узел

ВСУ не дают оккупантам выполнить поставленные задачи

Оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Уже сейчас враг "надвигается" на Орехово, имел тактические продвижения возле Степногорска, а для самого Запорожья растет угроза обстрелов из артиллерии. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.

"Похоже, что в ближайшее время россияне планируют усилить давление на Ореховский оборонительный узел. К сожалению, там и на Степногорском, Гуляйпольском направлениях наблюдаются тактические продвижения", — сказал он. видео дня

По его словам, оборонительные действия украинских подразделений не дают возможности россиянам выполнить те задачи, которые они хотели реализовать.

"Запорожский фронт является одним из самых активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится. Но здесь нужно говорить и о том, как будут складываться дела у России в Донецкой области. Именно от этого будет отталкиваться враг", - подчеркнул Братчук.

Орехов / Инфографика: Главред

Возможность наступления РФ на Запорожье

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили говорил, что Россия не имеет сил и возможностей сейчас проводить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья, но артиллерия оккупантов находится уже слишком близко к областным центрам.

"Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Поэтому опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне досягаемости артиллерии, будут обстреливаться Россией", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой сказал, что российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно затруднило работу украинской логистики и оборонных подразделений.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться к населенному пункту Барвинково в Харьковской области.

Военный обозреватель Богдан Мирошников говорил, что ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

