Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

Зимние Олимпийские игры 2026 в Италии продолжают набирать обороты, и 7 февраля станет одним из самых насыщенных дней по количеству стартов и разнообразию дисциплин. В этот день болельщиков ждут соревнования по керлингу, хоккею, фигурному катанию, прыжкам с трамплина, горнолыжному спорту, фристайлу, санному спорту и другим видам.
Ниже — подробное расписание Олимпийских игр 2026 на 7 февраля, составленное на основе официальной программы соревнований.
Расписание Олимпиады 2026 на 7 февраля
Утренние соревнования
11:05 — Кёрлинг (смешанные пары)
Групповой этап, сессия 7
Дорожка C: Великобритания — Канада
Дорожка D: Швейцария — Швеция
11:30 — Фристайл
Слоупстайл, квалификация (женщины)
12:30 — Горнолыжный спорт
Суперкомбинация, 3-я официальная тренировка (женщины)
Скоростной спуск (мужчины)
13:10 — Хоккей с шайбой
Предварительный раунд, группа B (женщины): Германия — Япония
Дневные старты
14:00 — Лыжные гонки
Скиатлон 10 км + 10 км (женщины)
14:30 — Санный спорт
Одиночки, официальная тренировка (женщины)
15:00 — Фристайл
Слоупстайл, квалификация (мужчины)
15:35 — Кёрлинг (смешанные пары)
Групповой этап, сессия 8
Дорожка A: Эстония — Норвегия
Дорожка B: Южная Корея — Чехия
Дорожка C: Швеция — Италия
Дорожка D: Великобритания — США
15:40 — Хоккей с шайбой
Предварительный раунд, группа B (женщины): Швеция — Италия
Вечерняя программа
17:00 — Конькобежный спорт
3000 м (женщины)
17:40 — Хоккей с шайбой
Предварительный раунд, группа A (женщины): США — Финляндия
18:00 — Санный спорт
Одиночки, заезд 1 (мужчины)
18:45 — Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин, индивидуальное первенство, пробный раунд (женщины)
19:32 — Санный спорт
Одиночки, заезд 2 (мужчины)
19:45 — Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин, индивидуальное первенство, раунд 1 (женщины)
Поздние соревнования
20:05 — Кёрлинг (смешанные пары)
Групповой этап, сессия 9
Дорожка A: Южная Корея — США
Дорожка B: Канада — Эстония
Дорожка C: Чехия — Швейцария
Дорожка D: Норвегия — Италия
20:30 — Сноуборд
Биг-эйр, финал (мужчины)
20:45 — Фигурное катание
Командные соревнования, короткая программа (мужчины)
20:57 — Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин, индивидуальное первенство, финальный раунд (женщины)
22:10 — Хоккей с шайбой
Предварительный раунд, группа A (женщины): Швейцария — Канада
23:05 — Фигурное катание
Командный турнир, танцы на льду — произвольный танец
Что важно знать болельщикам
7 февраля на Зимних Олимпийских играх 2026 особенно насыщен командными видами спорта и финалами. В этот день определятся сильнейшие в сноуборде, прыжках с трамплина, а также продолжится напряжённая борьба в хоккее и керлинге.
