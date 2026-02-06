Укр
Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

6 февраля 2026, 20:26
Следите за обновлениями и результатами — Олимпиада 2026 обещает яркие эмоции и зрелищные старты уже с первых дней соревнований.
Олимпийские игры 2026: расписание соревнований на 7 февраля
Олимпийские игры 2026: расписание соревнований на 7 февраля

Зимние Олимпийские игры 2026 в Италии продолжают набирать обороты, и 7 февраля станет одним из самых насыщенных дней по количеству стартов и разнообразию дисциплин. В этот день болельщиков ждут соревнования по керлингу, хоккею, фигурному катанию, прыжкам с трамплина, горнолыжному спорту, фристайлу, санному спорту и другим видам.

Ниже — подробное расписание Олимпийских игр 2026 на 7 февраля, составленное на основе официальной программы соревнований.

Расписание Олимпиады 2026 на 7 февраля

Утренние соревнования

11:05 — Кёрлинг (смешанные пары)

Групповой этап, сессия 7

Дорожка C: Великобритания — Канада

Дорожка D: Швейцария — Швеция

11:30 — Фристайл

Слоупстайл, квалификация (женщины)

12:30 — Горнолыжный спорт

Суперкомбинация, 3-я официальная тренировка (женщины)

Скоростной спуск (мужчины)

13:10 — Хоккей с шайбой

Предварительный раунд, группа B (женщины): Германия — Япония

Дневные старты

14:00 — Лыжные гонки

Скиатлон 10 км + 10 км (женщины)

14:30 — Санный спорт

Одиночки, официальная тренировка (женщины)

15:00 — Фристайл

Слоупстайл, квалификация (мужчины)

15:35 — Кёрлинг (смешанные пары)

Групповой этап, сессия 8

Дорожка A: Эстония — Норвегия

Дорожка B: Южная Корея — Чехия

Дорожка C: Швеция — Италия

Дорожка D: Великобритания — США

15:40 — Хоккей с шайбой

Предварительный раунд, группа B (женщины): Швеция — Италия

Вечерняя программа

17:00 — Конькобежный спорт

3000 м (женщины)

17:40 — Хоккей с шайбой

Предварительный раунд, группа A (женщины): США — Финляндия

18:00 — Санный спорт

Одиночки, заезд 1 (мужчины)

18:45 — Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, индивидуальное первенство, пробный раунд (женщины)

19:32 — Санный спорт

Одиночки, заезд 2 (мужчины)

19:45 — Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, индивидуальное первенство, раунд 1 (женщины)

Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры – 2026

Поздние соревнования

20:05 — Кёрлинг (смешанные пары)

Групповой этап, сессия 9

Дорожка A: Южная Корея — США

Дорожка B: Канада — Эстония

Дорожка C: Чехия — Швейцария

Дорожка D: Норвегия — Италия

20:30 — Сноуборд

Биг-эйр, финал (мужчины)

20:45 — Фигурное катание

Командные соревнования, короткая программа (мужчины)

20:57 — Прыжки с трамплина

Нормальный трамплин, индивидуальное первенство, финальный раунд (женщины)

22:10 — Хоккей с шайбой

Предварительный раунд, группа A (женщины): Швейцария — Канада

23:05 — Фигурное катание

Командный турнир, танцы на льду — произвольный танец

Что важно знать болельщикам

7 февраля на Зимних Олимпийских играх 2026 особенно насыщен командными видами спорта и финалами. В этот день определятся сильнейшие в сноуборде, прыжках с трамплина, а также продолжится напряжённая борьба в хоккее и керлинге.

Зимние Олимпийские игры - 2026
