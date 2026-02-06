Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

Алексей Тесля
6 февраля 2026, 16:28
26
В разных странах мира существуют строгие правила, и некоторые имена, вполне обычные на первый взгляд, могут оказаться под запретом.
Как назвать ребенка в 2026 году
Как назвать ребенка в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • В разных странах мира существуют строгие правила
  • Имя Linda в Саудовской Аравии официально запретили

Выбор имени для ребёнка обычно превращается в долгий и вдумчивый процесс: родители советуются с близкими, листают справочники и ищут вариант, который будет звучать красиво и уместно.

Но в разных странах мира существуют строгие правила, и некоторые имена, вполне обычные на первый взгляд, могут оказаться под запретом, пишет Daily Mail.

видео дня

Так, имя Linda широко распространено в англоязычных странах, однако в Саудовской Аравии его официально запретили, сочтя несоответствующим религиозным и культурным нормам.

Во Франции власти отказались регистрировать имя Fraise ("клубника") — не из-за буквального значения, а из-за разговорных выражений с грубым подтекстом. По той же причине там же не разрешили назвать ребёнка Nutella, посчитав, что это может стать поводом для насмешек.

В Швеции под запрет попало имя Metallica: государственные органы указали на проблемы с товарным знаком и возможную путаницу. В знак протеста одна семья даже попыталась зарегистрировать ребёнка под абсурдным набором букв и цифр "Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116", который якобы читался как "Альбин", но и этот вариант был отклонён и попал в список запрещённых.

В Великобритании не принимают имена с негативным смыслом — например, Rogue ("преступник") или Cyanide ("цианид"), поскольку они могут нанести ребёнку психологический вред. Австралийские регистраторы, в свою очередь, не одобрили имена LOL и Spinach, опасаясь, что они будут выглядеть несерьёзно и вызывать насмешки.

В Новой Зеландии чиновники вмешались, когда родители захотели назвать близнецов "Fish and Chips", а в другом случае суд даже позволил девятилетней девочке сменить имя, которое стало для неё источником стыда. В Малайзии под запретом оказались все "овощные" и "фруктовые" имена — от яблока до папайи.

Есть и более экзотические примеры: в Японии нельзя назвать ребёнка Akuma ("дьявол"), в США не примут имя в виде символа @, в Мексике запрещено имя Burger King.

Все эти случаи показывают, что имя — это не только личный выбор родителей, но и вопрос культуры, закона и будущего комфорта самого ребёнка.

Какие распространённые имена напрасно считают украинскими

Ряд имён настолько прочно закрепился в украинской культуре — в народных песнях, преданиях и художественных произведениях, — что их воспринимают как исконно украинские. Однако на самом деле происхождение многих из них связано с другими языками и культурами, а их история уходит далеко за пределы Украины.

Ранее сообщалось о том, как назвать ребенка в 2026 году. Они несут в себе силу, традиции и уникальность, которые будут сопровождать вашего ребенка всю жизнь.

Напомним, ранее Главред писал о том, как звучит правильная форма популярного имени. Форма Алеша не является исконной для украинского языка, она заимствована из русского, как и Леха или Леша.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

имена
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:57Экономика
Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

16:09Война
Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:17Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

Последние новости

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

16:29

Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
16:28

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

16:20

Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

16:09

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается УкраинаВидео

15:52

Света будет больше: в двух районах Киева вводят новые графики

Реклама
15:49

"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

Реклама
13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

10:55

Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

Реклама
10:55

Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

10:47

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

10:36

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

10:26

РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

09:55

США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

09:45

Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

09:24

"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

09:22

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

08:56

США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять