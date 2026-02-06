Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

В разных странах мира существуют строгие правила, и некоторые имена, вполне обычные на первый взгляд, могут оказаться под запретом.

Как назвать ребенка в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Имя Linda в Саудовской Аравии официально запретили

Выбор имени для ребёнка обычно превращается в долгий и вдумчивый процесс: родители советуются с близкими, листают справочники и ищут вариант, который будет звучать красиво и уместно.

Но в разных странах мира существуют строгие правила, и некоторые имена, вполне обычные на первый взгляд, могут оказаться под запретом, пишет Daily Mail.

Так, имя Linda широко распространено в англоязычных странах, однако в Саудовской Аравии его официально запретили, сочтя несоответствующим религиозным и культурным нормам.

Во Франции власти отказались регистрировать имя Fraise ("клубника") — не из-за буквального значения, а из-за разговорных выражений с грубым подтекстом. По той же причине там же не разрешили назвать ребёнка Nutella, посчитав, что это может стать поводом для насмешек.

В Швеции под запрет попало имя Metallica: государственные органы указали на проблемы с товарным знаком и возможную путаницу. В знак протеста одна семья даже попыталась зарегистрировать ребёнка под абсурдным набором букв и цифр "Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116", который якобы читался как "Альбин", но и этот вариант был отклонён и попал в список запрещённых.

В Великобритании не принимают имена с негативным смыслом — например, Rogue ("преступник") или Cyanide ("цианид"), поскольку они могут нанести ребёнку психологический вред. Австралийские регистраторы, в свою очередь, не одобрили имена LOL и Spinach, опасаясь, что они будут выглядеть несерьёзно и вызывать насмешки.

В Новой Зеландии чиновники вмешались, когда родители захотели назвать близнецов "Fish and Chips", а в другом случае суд даже позволил девятилетней девочке сменить имя, которое стало для неё источником стыда. В Малайзии под запретом оказались все "овощные" и "фруктовые" имена — от яблока до папайи.

Есть и более экзотические примеры: в Японии нельзя назвать ребёнка Akuma ("дьявол"), в США не примут имя в виде символа @, в Мексике запрещено имя Burger King.

Все эти случаи показывают, что имя — это не только личный выбор родителей, но и вопрос культуры, закона и будущего комфорта самого ребёнка.

Какие распространённые имена напрасно считают украинскими

Ряд имён настолько прочно закрепился в украинской культуре — в народных песнях, преданиях и художественных произведениях, — что их воспринимают как исконно украинские. Однако на самом деле происхождение многих из них связано с другими языками и культурами, а их история уходит далеко за пределы Украины.

Ранее сообщалось о том, как назвать ребенка в 2026 году. Они несут в себе силу, традиции и уникальность, которые будут сопровождать вашего ребенка всю жизнь.

Напомним, ранее Главред писал о том, как звучит правильная форма популярного имени. Форма Алеша не является исконной для украинского языка, она заимствована из русского, как и Леха или Леша.

