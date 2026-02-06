Укр
Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

Дарья Пшеничник
6 февраля 2026, 16:29
Даже психологически этот прием работает: ощущение дополнительного тепла делает сон более спокойным.

  • Соль под кроватью помогает уменьшить влажность и холод
  • Этот простой лайфхак добавляет ощущение тепла зимой

В то время, когда каждый градус тепла становится ценностью, украинцы все чаще прибегают к нестандартным способам сохранить комфорт в холодных комнатах. Один из таких методов — размещение под кроватью двух упаковок обычной поваренной соли. На первый взгляд идея звучит странно, однако не стоит спешить с выводами.

Соль активно поглощает влагу из воздуха, а более сухой микроклимат всегда воспринимается теплее, даже если температура фактически не меняется. В течение дня упаковки нагреваются от комнатного воздуха, а ночью постепенно отдают накопленное тепло, создавая небольшой, но ощутимый "тепловой буфер", пишет ТСН.

Расположение именно под кроватью - не случайность. Больше всего холода поступает от пола, особенно в старых домах, где теплоизоляция оставляет желать лучшего. Соль под спальным местом, в частности в районе ног, уменьшает ощущение сырости и холодного сквозняка, который часто мешает заснуть.

Специалисты отмечают, что этот способ не способен заменить полноценное отопление, но может добавить несколько градусов комфорта - а иногда именно этого и не хватает, чтобы ночь прошла спокойнее. К тому же эффект имеет и психологическую составляющую: ощущение дополнительного тепла помогает расслабиться и быстрее заснуть.

В то время, когда зима испытывает выносливость украинцев, подобные простые и безопасные лайфхаки становятся маленькими союзниками в борьбе с холодом. И если пара пакетов соли может сделать сон теплее, то почему бы не воспользоваться таким доступным решением.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

соль лайфхак
