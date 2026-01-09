Укр
Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаута

Виталий Кирсанов
9 января 2026, 14:46
Из-за обстрелов по энергетическим объектам украинцы вынуждены готовиться к блэкаутам и жизни без отопления.
Как согреться в квартире без отопления
Как согреться в квартире без отопления / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Создание теплового барьера: советы по утеплению
  • Импровизированные обогреватели
  • Локальные и автономные источники тепла

В результате ударов российских окупантов по энергетической инфраструктуре украинцы вынуждены оставаться в холоде без света и газа. Согреться в таких условиях помогут простые лайфхаки, о которых расскажет Главред.

Автор Youtube-канала "Просто про все" также рассказал, как обогреть дом простым способом.

Создание теплового барьера: советы по утеплению

Прежде чем генерировать тепло, его нужно удержать. Эффективная изоляция помещения - это первый и самый важный шаг к выживанию в холоде.

  • Холодный воздух коварно проникает через малейшие отверстия. Очень важно заклеить все щели в оконных рамах и дверных проемах, используя специальные уплотнительные ленты, поролон или обычный скотч. Под двери, особенно балконные и входные, следует положить свернутые полотенца или одеяла, создавая надежный барьер для сквозняков.
  • Текстильное утепление. Замените легкие шторы на плотные, тяжелые покрывала, которые будут служить дополнительной изоляционной прослойкой на окнах. На пол нужно постелить ковры, так как значительная часть тепла быстро теряется именно из-за напольного покрытия.
  • Используйте солнце как бесплатный обогреватель - в ясные дни открывайте шторы, позволяя лучам нагреть поверхности в комнате. Как только солнце скроется, немедленно закрывайте окна плотным текстилем, чтобы предотвратить выход накопившегося тепла.
  • Если жилье большое, выберите одну небольшую комнату и превратите ее в "тепловой центр". Закройте все внутренние двери и соберите всех членов семьи. Тепло, выделяемое телами, будет концентрироваться, значительно повышая температуру в этом ограниченном пространстве. Для сна можно использовать туристическую палатку прямо в комнате, которая создаст идеальный изоляционный "кокон".

Импровизированные обогреватели

Даже без электроэнергии и газа можно создать локальные источники тепла и использовать свойства материалов для накопления энергии.

  • Обогреватель со свечей и горшков (глиняная батарея). Поставьте на безопасную, негорючую поверхность несколько свечей-таблеток. Накройте их глиняным цветочным горшком, приподняв его над свечами с помощью кирпичей или металлических подставок. Глина будет медленно аккумулировать тепло от пламени и будет равномерно отдавать его в комнату. Обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте без присмотра.
  • Горячие камни или кирпич (тепловые аккумуляторы). Если есть возможность разжечь безопасный огонь на улице, нагрейте на нем несколько кирпичей или камней (например, мыльный камень). Горячими их следует осторожно перенести в комнату и положить в металлическое ведро или жаростойкий таз, поставив на негорючую подставку. Эти аккумуляторы будут долго отдавать тепло, поддерживая температуру.
  • Если есть доступ к газовой горелке или туристической плитке, приготовление горячей пищи (особенно с использованием большой кастрюли с водой) поможет поднять температуру на кухне. Воду в кастрюле можно оставить остывать, и она будет еще долго отдавать остаточное тепло.

Локальные и автономные источники тепла

Хотя полностью обогреть комнату без мощных приборов сложно, можно создать локальные зоны тепла.

Аккумуляторные и химические решения

  • Химические грелки. Этот аксессуар незаменим в блекауте, поскольку он совсем не нуждается в зарядке. После активации (часто от контакта с воздухом) минигрелка выделяет тепло в течение примерно 8 часов. Ее небольшой размер позволяет размещать ее непосредственно в ботинках, перчатках, под грудью или на шее, эффективно согревая критически важные участки тела.
  • Обогреватели с аккумулятором. Есть маленькие приборы, которые могут заряжаться от USB-кабеля либо павербанка. Хотя их мощности недостаточно для нагревания воздуха во всей комнате, они идеальны для локального обогрева: их используют для тепла в шарфе, перчатках, носках или специальных электроодеялах-пончо.

Альтернативные источники

Портативная электростанция и отопитель. Это наиболее комфортный, но и самый дорогой метод. Мощная зарядная станция способна обеспечить работу небольшого электрического обогревателя или электропростыни в течение нескольких часов. Однако стоимость такого комплекта может превышать 30 тысяч грн.

Газовые и керосиновые обогреватели. В крайнем случае можно использовать газовые нагреватели на баллонах или парафиновых (керосиновых) обогревателей. Необходимо помнить о смертельной опасности: газовые приборы сжигают кислород и выделяют угарный газ, поэтому их можно применять только в помещениях с постоянным и эффективным проветриванием. Парафиновые приборы требуют максимальной осторожности при обращении с топливом, поскольку высок риск пожара. Никогда не оставляйте эти устройства без присмотра.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика / Инфографика: Главред

Внутреннее согревание и согревание бытовыми приборами

Ваше тело и бытовые предметы являются сильными источниками тепла.

  • Одевание по принципу "капусты" - самый эффективный способ. Одежда сама не греет, а удерживает тепло, которое производит тело. Начинайте с термобелья, добавляя флисовые и шерстяные принадлежности. В качестве импровизированного изоляционного слоя можно использовать смятую газету, разместив ее между слоями одежды.
  • Регулярное употребление горячего чая, бульона и высококалорийной пищи помогает поддерживать внутреннюю температуру тела. Тепло от напитков быстро согревает организм изнутри, а переваривание сытной пищи стимулирует выработку дополнительной энергии.
  • Бутылки-грелки и теплый сон: Наполните пластиковые бутылки горячей (но не кипятком) водой, заверните их в полотенца и используйте в качестве грелки для ног или для быстрого прогрева кровати перед сном. Спите под несколькими одеялами, используя спальный мешок или спя в одной комнате с другими людьми для максимального сохранения тепла.

Только соединив надежную изоляцию, разумное использование локальных источников тепла и правильную одежду, можно обеспечить себя теплом, минимизируя риски в условиях, когда привычные коммуникации становятся недоступными.

Смотрите видео о том, как обогреть дом простым способом

Отопление жилья - главное

С наступлением холодов и отсутствием центрального отопления всё труднее сохранять тепло и комфорт ночью. Чтобы не замерзнуть и при этом не расходовать лишнюю энергию, можно воспользоваться несколькими эффективными способами обогрева.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

