Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

Специалисты объясняют, почему собаки так ведут себя и когда стоит беспокоиться.

Почему собака гоняется за хвостом - когда стоит обращаться к ветеринару/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Почему собака гоняется за своим хвостом

Когда стоит обращаться к ветеринару

Многие владельцы собак с улыбкой наблюдают, как их любимец пытается поймать собственный хвост. На первый взгляд это выглядит как забавная игра, однако ветеринары отмечают, что иногда это может свидетельствовать о определенных проблемах.

Почему собака гоняется за своим хвостом

Специалисты из American Kennel Club объясняют, что чаще всего кружение вокруг хвоста связано со скукой или желанием привлечь внимание хозяина. Для собаки даже короткое замечание типа "Прекрати!" становится формой взаимодействия, которую она стремится получить. У щенков это может быть частью исследования собственного тела — попыткой понять, что это за подвижный "объект" сзади.

В то же время у многих собак такая привычка имеет эволюционные корни. Подвижный хвост срабатывает как раздражитель, запускающий охотничий или преследовательский инстинкт. Когда-то это помогало животным быстро реагировать на движущуюся добычу.

Когда стоит насторожиться

Главный ветеринарный врач Американского кинологического клуба Джерри Кляйн отмечает: если дополнительные прогулки, игры или внимание не уменьшают желание гоняться за хвостом, стоит обратиться к ветеринару. Врач может порекомендовать консультацию тренера, зоопсихолога или даже невролога.

Исследования также показывают, что навязчивое преследование хвоста может быть связано с генетическими факторами или пережитым стрессом. Чаще такое поведение встречается у бультерьеров, немецких овчарок и доберманов.

Эксперты советуют владельцам увеличивать физическую и умственную нагрузку для четвероногого: больше прогулок, упражнения, занятия кинологическими дисциплинами. В некоторых случаях полезно просто игнорировать эпизоды гона за хвостом, чтобы не подкреплять их вниманием.

Важно помнить: если поведение усиливается, длится более недели или приводит к травмам, это уже сигнал для обращения к ветеринарам.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Об источнике: American Kennel Club Американский клуб собаководства (American Kennel Club, AKC) — это крупнейшая кинологическая организация США, основанная в 1884 году в Нью-Йорке. Он ведет официальный реестр чистокровных собак, устанавливает стандарты для более 200 пород и организует престижные выставки, среди которых Национальный чемпионат AKC и Вестминстерский показ собак. Клуб также сотрудничает с международными организациями, в частности Fédération Cynologique Internationale, способствуя развитию собаководства и популяризации ответственного отношения к содержанию и разведению собак.

