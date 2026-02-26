Укр
Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

Алексей Тесля
26 февраля 2026, 20:25
Во многих семьях чайник включают по несколько раз в день и при этом наливают воды "с запасом".
Как правильно использовать электрочайник / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Engin Akyurt

Вы узнаете:

  • Частая ошибка — заполнять чайник больше, чем нужно
  • Выход элементарный: наливать столько, сколько требуется на данный момент

Сократить расходы на электричество можно без сложных мер — достаточно пересмотреть повседневные мелочи и вспомнить простой лайфхак.

Одна из них связана с обычным электрочайником. Об этом говорится в материале издания Express.

Во многих семьях его включают по несколько раз в день и при этом наливают воды "с запасом", не задумываясь о реальном объёме. Между тем каждый цикл кипячения потребляет ощутимое количество энергии. По отдельности это кажется незначительным, но в сумме лишние миллилитры превращаются в дополнительные траты.

Частая ошибка — заполнять чайник больше, чем нужно для одной-двух чашек. Если так делать ежедневно и по нескольку раз, перерасход становится заметным. Ещё больше увеличивает счета привычка повторно кипятить уже остывшую воду.

Выход элементарный: наливать ровно столько, сколько требуется на данный момент — для этого на корпусе есть шкала. А регулярная очистка от накипи помогает прибору работать быстрее и экономичнее.

Простой способ удалить накипь из чайника

Если стандартные средства не убирают плотный известковый слой, можно воспользоваться лимонной кислотой. Это природное вещество, которое содержится в цитрусовых, эффективно расщепляет минеральные отложения и помогает быстро очистить внутреннюю поверхность чайника от налёта.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

