Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

Вы узнаете:
- Частая ошибка — заполнять чайник больше, чем нужно
- Выход элементарный: наливать столько, сколько требуется на данный момент
Сократить расходы на электричество можно без сложных мер — достаточно пересмотреть повседневные мелочи и вспомнить простой лайфхак.
Одна из них связана с обычным электрочайником. Об этом говорится в материале издания Express.
Во многих семьях его включают по несколько раз в день и при этом наливают воды "с запасом", не задумываясь о реальном объёме. Между тем каждый цикл кипячения потребляет ощутимое количество энергии. По отдельности это кажется незначительным, но в сумме лишние миллилитры превращаются в дополнительные траты.
Частая ошибка — заполнять чайник больше, чем нужно для одной-двух чашек. Если так делать ежедневно и по нескольку раз, перерасход становится заметным. Ещё больше увеличивает счета привычка повторно кипятить уже остывшую воду.
Выход элементарный: наливать ровно столько, сколько требуется на данный момент — для этого на корпусе есть шкала. А регулярная очистка от накипи помогает прибору работать быстрее и экономичнее.
Простой способ удалить накипь из чайника
Если стандартные средства не убирают плотный известковый слой, можно воспользоваться лимонной кислотой. Это природное вещество, которое содержится в цитрусовых, эффективно расщепляет минеральные отложения и помогает быстро очистить внутреннюю поверхность чайника от налёта.
Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.
Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.
Больше новостей:
- Чем отмыть старый жир с плитки: простые и эффективные средства
- Копеечное средство удивит результатом: чем отмыть старый жир с линолеума
- Грязь сама слетает за секунды: чем отмыть пальцы после молодой картошки
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред