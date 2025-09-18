Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

Одно натуральное чистящее средство сделает так, что никакой накипи в чайнике не останется.

Как избавиться от накипи лимонной кислотой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что растворяет накипь

Как очистить электрочайник от накипи в домашних условиях

Если внутренняя часть чайника покрылась накипью, то уже не будет достаточно только средства для мытья посуды, чтобы его очистить. Однако и не стоит бежать в магазин за какими-то серьезными средствами. Ведь избавиться от накипи можно довольно просто, используя лишь одно простое натуральное средство.

На своей странице в TikTok @cleanwithgeorgiia эксперт Джорджия, которая публикует различную информацию и лайфхаки об уборке, рассказала о натуральном средстве для удаления накипи из чайников, пишет express.co.uk.

Эксперт отметила, что это средство является безопасным, и при этом не оставит дома такого неприятного запаха, как, например, может оставить уксус. Речь идет о лимонной кислоте.

"Это самый простой способ удалить накипь в чайнике. Вам не нужно покупать новый чайник, вам нужна только лимонная кислота", - подчеркнула она.

Лимонную кислоту получают из цитрусовых, и хотя она обладает некоторыми антибактериальными свойствами, ее настоящая польза заключается в том, что она удаляет накипь.

Для этого метода Джорджия посоветовала наполнить чайник наполовину и вскипятить, прежде чем добавлять две столовые ложки лимонной кислоты.

Оставьте натуральный моющий раствор на 15 минут, прежде чем опорожнить чайник и промыть его.

Если в вашем чайнике очень много налета, возможно, вам придется оставить его замачиваться немного дольше или повторить этот процесс. Вы также можете оставить его замачиваться на ночь.

