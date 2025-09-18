Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие

Вы узнаете:
- Что растворяет накипь
- Как очистить электрочайник от накипи в домашних условиях
Если внутренняя часть чайника покрылась накипью, то уже не будет достаточно только средства для мытья посуды, чтобы его очистить. Однако и не стоит бежать в магазин за какими-то серьезными средствами. Ведь избавиться от накипи можно довольно просто, используя лишь одно простое натуральное средство.
На своей странице в TikTok @cleanwithgeorgiia эксперт Джорджия, которая публикует различную информацию и лайфхаки об уборке, рассказала о натуральном средстве для удаления накипи из чайников, пишет express.co.uk.
Эксперт отметила, что это средство является безопасным, и при этом не оставит дома такого неприятного запаха, как, например, может оставить уксус. Речь идет о лимонной кислоте.
"Это самый простой способ удалить накипь в чайнике. Вам не нужно покупать новый чайник, вам нужна только лимонная кислота", - подчеркнула она.
Лимонную кислоту получают из цитрусовых, и хотя она обладает некоторыми антибактериальными свойствами, ее настоящая польза заключается в том, что она удаляет накипь.
Для этого метода Джорджия посоветовала наполнить чайник наполовину и вскипятить, прежде чем добавлять две столовые ложки лимонной кислоты.
Оставьте натуральный моющий раствор на 15 минут, прежде чем опорожнить чайник и промыть его.
Если в вашем чайнике очень много налета, возможно, вам придется оставить его замачиваться немного дольше или повторить этот процесс. Вы также можете оставить его замачиваться на ночь.
Вас также может заинтересовать:
- Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснил
- Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет
- Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответил
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред