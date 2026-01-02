Не 'права' и не 'прицеп' - как правильно на украинском говорить об авто

Вы узнаете:
- Почему термины "права" и "техпаспорт" являются неправильными
- Как правильно говорить о сдаче экзаменов
- Как правильно называть элементы безопасности в авто
В ежедневном общении украинские водители часто используют привычные, но некорректные названия документов и учреждений. Большинство этих слов - это отголоски советского прошлого или калька из русского языка, которая давно не имеет ничего общего с действующим законодательством Украины.
Главред узнал, как говорить правильно.
Почему стоит забыть о "правах" и "техпаспорте"
Главный сервисный центр МВД обратил внимание, что документ, подтверждающий регистрацию автомобиля, мотоцикла или прицепа, официально называется свидетельство о регистрации транспортного средства. Термин "техпаспорт" устарел и больше не используется в нормативных документах.
В то же время документ, который дает право управлять транспортным средством, является удостоверением водителя. Именно так его оформляют в сервисных центрах МВД и отмечают в законодательстве.
Существуют ли еще МРЭО и инспекторы на экзаменах
Подразделения МРЭО давно прекратили деятельность. Сейчас все услуги по регистрации авто, обмену удостоверений и сдаче экзаменов предоставляют сервисные центры МВД или их территориальные подразделения (ТСЦ МВД).
Когда будущий водитель садится в авто для проверки навыков, рядом с ним не "инспектор", а экзаменатор или администратор сервисного центра МВД. Также "сдать на права" является неправильной конструкцией, правильно - "скласти іспити" и получить водительское удостоверение соответствующей категории.
Как правильно называть элементы безопасности в авто
Правильно говорить не "пасок безопасности", а ремень безопасности. Именно этот термин используется в правилах дорожного движения и официальных документах.
Транспортное средство без двигателя - это не "прицеп", а исключительно "причіп". Именно так он записан в вашем свидетельстве о регистрации.
Что вместо "пробки" на дороге
Даже описание дорожной ситуации имеет значение. Слово "пробка" касается бутылок, а не дорог. Официальное название скопления автомобилей - "затор".
Вас также может заинтересовать:
- Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы
- Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто
- Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд
Об источнике: Сервисный центр МВД
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред