Не 'права' и не 'прицеп' - как правильно на украинском говорить об авто

Главный сервисный центр МВД напомнил о правильном употреблении водительской терминологии.

Правильное употребление водительской терминологии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему термины "права" и "техпаспорт" являются неправильными

Как правильно говорить о сдаче экзаменов

Как правильно называть элементы безопасности в авто

В ежедневном общении украинские водители часто используют привычные, но некорректные названия документов и учреждений. Большинство этих слов - это отголоски советского прошлого или калька из русского языка, которая давно не имеет ничего общего с действующим законодательством Украины.

Главред узнал, как говорить правильно.

Почему стоит забыть о "правах" и "техпаспорте"

Главный сервисный центр МВД обратил внимание, что документ, подтверждающий регистрацию автомобиля, мотоцикла или прицепа, официально называется свидетельство о регистрации транспортного средства. Термин "техпаспорт" устарел и больше не используется в нормативных документах.

В то же время документ, который дает право управлять транспортным средством, является удостоверением водителя. Именно так его оформляют в сервисных центрах МВД и отмечают в законодательстве.

Существуют ли еще МРЭО и инспекторы на экзаменах

Подразделения МРЭО давно прекратили деятельность. Сейчас все услуги по регистрации авто, обмену удостоверений и сдаче экзаменов предоставляют сервисные центры МВД или их территориальные подразделения (ТСЦ МВД).

Когда будущий водитель садится в авто для проверки навыков, рядом с ним не "инспектор", а экзаменатор или администратор сервисного центра МВД. Также "сдать на права" является неправильной конструкцией, правильно - "скласти іспити" и получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Как правильно называть элементы безопасности в авто

Правильно говорить не "пасок безопасности", а ремень безопасности. Именно этот термин используется в правилах дорожного движения и официальных документах.

Транспортное средство без двигателя - это не "прицеп", а исключительно "причіп". Именно так он записан в вашем свидетельстве о регистрации.

Что вместо "пробки" на дороге

Даже описание дорожной ситуации имеет значение. Слово "пробка" касается бутылок, а не дорог. Официальное название скопления автомобилей - "затор".

