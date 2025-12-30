Укр
Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

Руслан Иваненко
30 декабря 2025, 04:00
Эксперты рассказали, как избежать излишнего износа двигателя и экономить топливо во время зимнего прогрева.
Как правильно прогревать дизель зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро и безопасно прогреть дизель зимой
  • Почему газовать на холодную вредно для двигателя
  • Какие аксессуары помогут пережить морозы

Зима становится серьезным испытанием для владельцев дизельных авто. Двигатели на тяжелом топливе прогреваются медленнее, чем бензиновые, и многие водители ищут способы ускорить процесс. Но не все методы безопасны.

Главред решил рассказать, как правильно прогревать дизель зимой, чтобы не навредить двигателю

Как пишет UAmotors, современному дизельному двигателю достаточно 2-3 минут на холостых оборотах, чтобы масло начало циркулировать.

Самые эффективные способы прогрева

Наиболее эффективный способ прогрева - это аккуратно тронуться и ехать без резких рывков. Также важно использовать предпусковые подогреватели, зимнее дизтопливо, масло нужной вязкости, исправные свечи накаливания и надежный аккумулятор.

Что не следует делать

Не рекомендуется включать печку на максимум сразу, газовать на холодную или долго стоять на месте - это увеличивает износ деталей и вызывает появление нагара. Утепление радиатора картоном уместно только при сильных морозах, а постоянный автопрогрев по таймеру впустую расходует топливо.

Советы экспертов

Эксперты подчеркивают: правила быстрого и безопасного прогрева дизеля просты - дайте мотору несколько минут после запуска, двигайтесь плавно без высоких оборотов и резких нагрузок, а при возможности используйте вспомогательный обогрев. Это поможет двигателю быстро выйти на рабочую температуру и без проблем пережить зиму.

Об источнике: UaMotors

UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

18:05

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

17:46

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: деталиВидео

17:40

Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

17:27

РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра УкраиныВидео

17:03

Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

16:48

Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

16:32

Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

