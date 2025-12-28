Какая солярка превратится в 'жижу' в мороз: результаты большой проверки АЗС

Вы узнаете:
- Сколько АЗК не прошли проверку качества горючего
- На каких АЗС обнаружили самое чистое дизельное топливо
- Какие сети показали худшие результаты
С приходом первых морозов владельцы дизельных авто традиционно испытывают тревогу. Температура -15°C для многих становится критической чертой, за которой топливо может превратиться в густую "жижу", блокируя топливопроводы.
На фоне слухов о дефиците зимнего дизеля в Европе, эксперты Института потребительских экспертиз провели масштабную проверку 23 образцов топлива на украинских АЗС.
Действительно ли в Украине дефицит зимнего дизеля
Несмотря на опасения некоторых аналитиков, результаты лабораторных исследований оказались оптимистичными. Даже в образцах из "красной зоны" предельная температура фильтрации не поднималась выше минус 20°C. Это означает, что при текущих морозах дизельный транспорт в Украине не остановится. Заявления об отсутствии зимнего топлива существенно преувеличены, поскольку ресурс на рынке есть, хотя его качество в разных сетях существенно отличается.
Сколько АЗК не прошли проверку качества
По результатам исследования, нарушения обнаружили в 8 из 24 сетей, что составляет около 30%. В то же время все образцы успешно выдержали "испытания холодом", то есть не загустели при низких температурах. Наибольшие проблемы эксперты зафиксировали не с морозостойкостью, а с содержанием серы, которая вредна для двигателя, катализаторов и сажевых фильтров.
По европейским стандартам (Евро-5) допустимый уровень серы - не более 10 мг/кг. Самое чистое топливо обнаружили у:
- WOG - 3 мг/кг;
- AMIC - 3 мг/кг;
- KLO - 5 мг/кг.
Эти показатели значительно ниже допустимой нормы. В то же время худшие показатели зафиксировали в таких сетях:
- AERO 8 - превышение нормы более чем в 20 раз (220 мг/кг при норме до 10 мг/кг);
- MARKET и БРСМ-НАФТА - содержание серы превышало норму в 10 раз.
Какие сети показали лучшие результаты
Восемь сетей полностью соответствовали нормам ДСТУ с запасом. Все они продемонстрировали высокую морозостойкость топлива:
- PARALLEL, GRAND PETROL, SLON - до -23 °C;
- UKRNAFTA, KLO - до -24 °C;
- AMIC - до -25 °C;
- WOG - до -26 °C.
Такие показатели гарантируют стабильную работу двигателя даже в сильные морозы.
Какова ситуация с пожарной безопасностью топлива
Температура вспышки является одним из ключевых показателей качества дизеля. В "зеленой зоне" все участники показали отличные результаты. Самыми безопасными оказались PARALLEL с 72 °C и WOG - 70 °C. Такие значения свидетельствуют о заводском происхождении топлива и высоком уровне безопасности.
Стоит ли переплачивать за "Арктику" и премиальное топливо
Исследование показало, что название "премиум" не всегда гарантирует арктические свойства. Настоящий рекорд установил Mustang+ (WOG), который выдержал невероятные -40°C. Также высокие результаты у Pulls Diesel Арктика (OKKO) (-33°C) и Ventus Diesel (KLO) (-32°C).
Однако образец Euro + (БРСМ-НАФТА) по показателям оказался идентичным обычному дизелю (-20°C фильтрации и 110 мг/кг серы), что ставит под сомнение целесообразность переплаты.
Вас также может заинтересовать:
- "Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке
- Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель
- Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время
Об источнике: Институт потребительских экспертиз
Институт потребительских экспертиз - это независимая украинская экспертно-исследовательская организация, которая специализируется на проверке качества товаров и услуг, представленных на рынке Украины. Основная цель деятельности института - защита прав потребителей и информирование общественности о реальном качестве продукции.
Эксперты учреждения регулярно проводят лабораторные исследования горючего, продуктов питания, бытовых товаров, косметики и других потребительских категорий. Проверки осуществляются в соответствии с действующими государственными стандартами Украины и европейскими нормами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред