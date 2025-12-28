Какая солярка превратится в 'жижу' в мороз: результаты большой проверки АЗС

Эксперты определили лучшую "Арктику" на украинских заправках.

https://glavred.info/auto/kakaya-solyarka-prevratitsya-v-zhizhu-v-moroz-rezultaty-bolshoy-proverki-azs-10727726.html Ссылка скопирована

Проверка АЗС на качество дизеля / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Сколько АЗК не прошли проверку качества горючего

На каких АЗС обнаружили самое чистое дизельное топливо

Какие сети показали худшие результаты

С приходом первых морозов владельцы дизельных авто традиционно испытывают тревогу. Температура -15°C для многих становится критической чертой, за которой топливо может превратиться в густую "жижу", блокируя топливопроводы.

На фоне слухов о дефиците зимнего дизеля в Европе, эксперты Института потребительских экспертиз провели масштабную проверку 23 образцов топлива на украинских АЗС.

видео дня

Действительно ли в Украине дефицит зимнего дизеля

Несмотря на опасения некоторых аналитиков, результаты лабораторных исследований оказались оптимистичными. Даже в образцах из "красной зоны" предельная температура фильтрации не поднималась выше минус 20°C. Это означает, что при текущих морозах дизельный транспорт в Украине не остановится. Заявления об отсутствии зимнего топлива существенно преувеличены, поскольку ресурс на рынке есть, хотя его качество в разных сетях существенно отличается.

Сколько АЗК не прошли проверку качества

По результатам исследования, нарушения обнаружили в 8 из 24 сетей, что составляет около 30%. В то же время все образцы успешно выдержали "испытания холодом", то есть не загустели при низких температурах. Наибольшие проблемы эксперты зафиксировали не с морозостойкостью, а с содержанием серы, которая вредна для двигателя, катализаторов и сажевых фильтров.

По европейским стандартам (Евро-5) допустимый уровень серы - не более 10 мг/кг. Самое чистое топливо обнаружили у:

WOG - 3 мг/кг;

AMIC - 3 мг/кг;

KLO - 5 мг/кг.

Эти показатели значительно ниже допустимой нормы. В то же время худшие показатели зафиксировали в таких сетях:

AERO 8 - превышение нормы более чем в 20 раз (220 мг/кг при норме до 10 мг/кг);

MARKET и БРСМ-НАФТА - содержание серы превышало норму в 10 раз.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Какие сети показали лучшие результаты

Восемь сетей полностью соответствовали нормам ДСТУ с запасом. Все они продемонстрировали высокую морозостойкость топлива:

PARALLEL, GRAND PETROL, SLON - до -23 °C;

UKRNAFTA, KLO - до -24 °C;

AMIC - до -25 °C;

WOG - до -26 °C.

Такие показатели гарантируют стабильную работу двигателя даже в сильные морозы.

Какова ситуация с пожарной безопасностью топлива

Температура вспышки является одним из ключевых показателей качества дизеля. В "зеленой зоне" все участники показали отличные результаты. Самыми безопасными оказались PARALLEL с 72 °C и WOG - 70 °C. Такие значения свидетельствуют о заводском происхождении топлива и высоком уровне безопасности.

Стоит ли переплачивать за "Арктику" и премиальное топливо

Исследование показало, что название "премиум" не всегда гарантирует арктические свойства. Настоящий рекорд установил Mustang+ (WOG), который выдержал невероятные -40°C. Также высокие результаты у Pulls Diesel Арктика (OKKO) (-33°C) и Ventus Diesel (KLO) (-32°C).

Однако образец Euro + (БРСМ-НАФТА) по показателям оказался идентичным обычному дизелю (-20°C фильтрации и 110 мг/кг серы), что ставит под сомнение целесообразность переплаты.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Институт потребительских экспертиз Институт потребительских экспертиз - это независимая украинская экспертно-исследовательская организация, которая специализируется на проверке качества товаров и услуг, представленных на рынке Украины. Основная цель деятельности института - защита прав потребителей и информирование общественности о реальном качестве продукции. Эксперты учреждения регулярно проводят лабораторные исследования горючего, продуктов питания, бытовых товаров, косметики и других потребительских категорий. Проверки осуществляются в соответствии с действующими государственными стандартами Украины и европейскими нормами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред