Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время

- Когда на дорогах наибольший риск для водителей
- Какие факторы повышают риск аварий в воскресенье
- Какие дни и часы еще считаются рискованными для поездок
Многие водители считают, что самое опасное время на дороге - часы пик, когда трафик максимально плотный. Однако новое исследование выявило, что наибольший риск попасть в аварию приходится на ранние часы воскресенья, когда дороги кажутся пустыми.
Главред узнал, почему именно это время считается самым рискованным и на что стоит обратить внимание водителям.
Исследование Confused.com определило, что самое опасное время для водителей на самом деле приходится на 3:00-4:00 утра в воскресенье. В этот период риск попасть в аварию на один автомобиль значительно возрастает.
Почему именно раннее утро воскресенья такое опасное
Эксперты отмечают, что в это время дороги кажутся пустыми, и водители начинают больше рисковать. Снижается видимость, повышается усталость, а на дорогах все равно можно встретить нетрезвых водителей, которые возвращаются с ночных развлечений.
"Безопасность дорожного движения зависит не только от количества автомобилей. Она зависит от условий в течение дня. Наш анализ показал, что самые опасные часы - поздние ночные и ранние утренние, когда дороги тихие, а водители рискуют больше", - пояснил эксперт по автострахованию Confused.com Райдиан Джонс.
Как определяли самое рискованное время
Confused.com использовал индекс дорожного движения Министерства транспорта (DfT), чтобы оценить риск каждого часа суток относительно трафика. В субботу самое опасное время - 2:00-3:00 утра. В пятницу вечер (23:00-00:00) тоже считается рискованным, особенно перед праздниками.
Опрос 2000 взрослых показал, что 29% превышают скорость по крайней мере иногда, а 27% делают это, когда дороги кажутся тихими.
Что влияет на поведение водителей в праздничный период
Райдиан Джонс отметил, что с приближением праздников поездки становятся длиннее, трафик плотнее, а погодные условия сложнее. По его словам, многие водители нервничают, особенно ночью или в незнакомых местах. Почти треть признает, что превышает скорость, когда дороги кажутся пустыми.
Об источнике: Confused.com
Confused.com - это британская онлайн-платформа для сравнения финансовых и страховых услуг, которая была запущена в 2001 году и стала первым в Великобритании сайтом для сравнения автомобильного страхования.
