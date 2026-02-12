Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

Небольшой кусок фольги может улучшить результат работы посудомоечной машины.

Зачем фольгу класть в посудомоечную машину

Что будет с вилками и ложками после использования фольги

Часто после мытья в посудомоечной машине на столовых приборах и другой металлической посуде остаются разводы. Но эту проблему можно легко решить.

Главред узнал, что для этого нужно взять обычную фольгу. Как правильно ее использовать в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко.

Как избавиться от разводов на вилках

Блогер советует воспользоваться простым лайфхаком. Для этого нужно отрезать небольшой кусочек фольги и скатать его в шарик. Далее его необходимо положить в посудомоечную машину и включить стандартную программу.

"После этого все твои металлические предметы будут идеально блестящими и совсем без разводов. Это действительно действенный и проверенный лайфхак", - утверждает Гордиенко.

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

