Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

Часто после мытья в посудомоечной машине на столовых приборах и другой металлической посуде остаются разводы. Но эту проблему можно легко решить.
Главред узнал, что для этого нужно взять обычную фольгу. Как правильно ее использовать в TikTok рассказала украинская блогерша Лена Гордиенко.
Как избавиться от разводов на вилках
Блогер советует воспользоваться простым лайфхаком. Для этого нужно отрезать небольшой кусочек фольги и скатать его в шарик. Далее его необходимо положить в посудомоечную машину и включить стандартную программу.
"После этого все твои металлические предметы будут идеально блестящими и совсем без разводов. Это действительно действенный и проверенный лайфхак", - утверждает Гордиенко.
@lena_gordii Лайфхак, как сделать так, чтобы приборы блестели после посудомоечной машины #рек#рекомендации#посудомойка#ремонт#лайфхак♬ оригинальная аудиозапись - Lena Gordiienko
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
