Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

Прямых доказательств существования океана сегодня нет, однако гипотеза делает Миранду потенциальным "океаническим миром".

https://glavred.info/nauka/uchenye-oshelomleny-novaya-zhizn-mozhet-sushchestvovat-v-samom-neozhidannom-ugolke-10740086.html Ссылка скопирована

Ученые сделали важное открытие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Спутник Урана может скрывать подо льдом следы древнего океана

Внутренний разогрев объясняет странный рельеф Миранды

Маленькая Миранда — спутник Урана — может скрывать подо льдом следы древнего океана, говорится в научных исследованиях.

К такому выводу пришли учёные, заново проанализировав данные "Вояджера-2" и сопоставив их с современными моделями внутреннего строения спутника, пишет earth.com.

видео дня

По расчётам исследователей, сотни миллионов лет назад под ледяной корой толщиной до нескольких десятков километров мог находиться слой жидкой воды глубиной до 100 км.

Источником тепла, способного поддерживать её в жидком состоянии даже на окраине Солнечной системы, вероятно, были гравитационные взаимодействия с другими спутниками Урана. Именно внутренний разогрев, считают учёные, объясняет странный рельеф Миранды — гигантские уступы и "короны", зафиксированные ещё в 1986 году.

Прямых доказательств существования океана сегодня нет, однако гипотеза делает Миранду потенциальным "океаническим миром" — наряду с Европой и Энцеладом. Подтвердить это сможет только новая миссия к Урану.

Космос полон воды: астрономы потрясли мир новым открытием

Астрономы совершили впечатляющее открытие: они обнаружили самый большой и древний водяной резервуар во Вселенной.

Огромное облако водяного пара окружает квазар APM 08279+5255, который находится на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Earth.com Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред