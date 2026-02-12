Укр
Читать на украинском
Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

Алексей Тесля
12 февраля 2026, 02:36
25
Прямых доказательств существования океана сегодня нет, однако гипотеза делает Миранду потенциальным "океаническим миром".
Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе
Ученые сделали важное открытие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Спутник Урана может скрывать подо льдом следы древнего океана
  • Внутренний разогрев объясняет странный рельеф Миранды

Маленькая Миранда — спутник Урана — может скрывать подо льдом следы древнего океана, говорится в научных исследованиях.

К такому выводу пришли учёные, заново проанализировав данные "Вояджера-2" и сопоставив их с современными моделями внутреннего строения спутника, пишет earth.com.

видео дня

По расчётам исследователей, сотни миллионов лет назад под ледяной корой толщиной до нескольких десятков километров мог находиться слой жидкой воды глубиной до 100 км.

Источником тепла, способного поддерживать её в жидком состоянии даже на окраине Солнечной системы, вероятно, были гравитационные взаимодействия с другими спутниками Урана. Именно внутренний разогрев, считают учёные, объясняет странный рельеф Миранды — гигантские уступы и "короны", зафиксированные ещё в 1986 году.

Прямых доказательств существования океана сегодня нет, однако гипотеза делает Миранду потенциальным "океаническим миром" — наряду с Европой и Энцеладом. Подтвердить это сможет только новая миссия к Урану.

Об источнике: Earth.com

Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

