Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Результаты Национального отбора-2026 уже влияют на турнирную таблицу потенциальных победителей конкурса.

Евровидение-2026 прогноз - кто победит на Евровидении в 2026 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

Стало известно, кто поедет от Украины на Евровидение-2026

Это укрепило шансы нашей страны на победу

7 февраля Украина определила своего конкурсанта, который представит нашу страну на Евровидении-2026 в Вене. Победителем Нацотбора стала LELÉKA с песней "Ridnym".

Это решение укрепило позиции Украины в рейтингах букмекеров - по прогнозам наша страна уже вторую неделю держится в топ-5 лидеров. Однако вероятность победы поднялась на один процент, и теперь равна шести.

Первые четыре места остаются неизменными - Израиль, Финляндия, Греция и Швеция. А вот главный конкурент для нашей страны изменился. Если на прошлой неделе Украине "дышала в затылок" Италия, то теперь в таблице поднялась Болгария. Страна всего 14 раз участвовала в Евровидении и не поднималась выше второго места (лучший результат - 2017 год).

Евровидение-2026 прогноз - кто победит на Евровидении в 2026 году / фото: eurovisionworld.com

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как певица Руслана объяснила свою агитацию за Lelѐka во время Нацотбора-2026. Чрезмерную настойчивость члена жюри многие восприняли враждебно.

Также украинская актриса Екатерина Тышкевич призналась, от каких "костылей" ей удалось избавиться, чтобы улучшить качество своей жизни с хроническим болевым синдромом.

Читайте также:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

