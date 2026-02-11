Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом

Редкое слово зафиксировано и в словарях — у Гринченко, Уманца, Крымского, Ефремова.

Многих людей давно раздражало отсутствие в украинском языке общеупотребительного слова для перчаток с отдельными пальцами.

Проблема, как оказалось, волновала, как лингвистов, так и обычных людей, пишет филолог и литературный редактор Ольга Васильева.

Она напомнила о том, что ещё Савва Крылач в книге "Рідна мова" (1937) отмечал, что слово "пальчатки" является исконно украинским, употреблялось в семьях на протяжении поколений и широко бытовало в народной речи, хотя в литературный язык так и не было полноценно возвращено.

Слово зафиксировано и в словарях — у Гринченко, Уманца, Крымского, Ефремова и в СУМ. Обозначение "диалектное" перекочевало в современные издания механически, хотя география употребления охватывает почти всю Украину.

Вывод прост: "пальчатка" — это перчатка. И это не ошибка, а норма, о которой стоит знать другим.

