Как сказать по-украински 'дедлайн' - слово, которое несправедливо забыли

Вы узнаете:
- Как на украинском сказать слова "дедлайн"
- Почему "крайдата" не подходит
- Какой правильный украинский эквивалент
Слово "дедлайн" прочно укоренилось в рабочем лексиконе украинцев. Офисы, редакции и фрилансеры ежедневно борются со временем, пытаясь успеть к заветной дате. Однако в украинском языке есть гораздо более благозвучный и древний эквивалент этому англицизму.
Филолог и автор популярного проекта "Правильно украинською" Ольга Багний в своем видео рассказала о том, чем можно заменить привычное заимствование. По ее словам, в последнее время в сети начали появляться новообразования, призванные вытеснить англицизм. Одним из таких примеров является слово "крайдата".
Хотя этот вариант звучит современно и понятно, он является лишь попыткой прямого перевода понятия "дедлайн". Однако украинский язык имеет гораздо более древний и изысканный эквивалент для обозначения этого термина - "реченец".
"Я напомню, что в украинском языке есть эквивалент слову дедлайн, и это слово - реченец", - отметила Ольга Багний.
Смотрите видео о том, какой эквивалент слову "дедлайн" есть в украинском языке:
@sametak1064 Есть ли украинский эквивалент слова "дедлайн"? #правильноукраїнською#мова#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Кроме того, в арсенале украинского языка есть еще несколько вариантов в зависимости от контекста:
- Конечный срок - наиболее универсальный официальный вариант.
- Срок - если речь идет о временном промежутке.
- Время "икс" - для более неформальных или напряженных ситуаций.
Как говорить на украинском правильно - материалы по теме
Как сообщал Главред, в украинском языке "шваґро" означает сразу трех человек в семье. Слово происходит из немецкого и имеет региональные формы.
Также в украинском языке не правильно говорить "хештег". Символ # технически называют октоторп, но в повседневном употреблении этот термин не используют.
Кроме того, слова "снежный" и "снеговой" имеют разные значения. "Снеговой" употребляют для того, что образовано из снега или непосредственно с ним связано.
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно украинською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
