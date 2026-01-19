Как сказать по-украински 'дедлайн' - слово, которое несправедливо забыли

Ольга Багний назвала колоритное украинское слово, которым стоит заменить англицизм.

Слово "дедлайн" прочно укоренилось в рабочем лексиконе украинцев. Офисы, редакции и фрилансеры ежедневно борются со временем, пытаясь успеть к заветной дате. Однако в украинском языке есть гораздо более благозвучный и древний эквивалент этому англицизму.

Филолог и автор популярного проекта "Правильно украинською" Ольга Багний в своем видео рассказала о том, чем можно заменить привычное заимствование. По ее словам, в последнее время в сети начали появляться новообразования, призванные вытеснить англицизм. Одним из таких примеров является слово "крайдата".

Хотя этот вариант звучит современно и понятно, он является лишь попыткой прямого перевода понятия "дедлайн". Однако украинский язык имеет гораздо более древний и изысканный эквивалент для обозначения этого термина - "реченец".

"Я напомню, что в украинском языке есть эквивалент слову дедлайн, и это слово - реченец", - отметила Ольга Багний.

Кроме того, в арсенале украинского языка есть еще несколько вариантов в зависимости от контекста:

Конечный срок - наиболее универсальный официальный вариант.

Срок - если речь идет о временном промежутке.

Время "икс" - для более неформальных или напряженных ситуаций.

О персоне: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно украинською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

