Точно не 'хэштег' - как правильно называть на украинском этот символ

Музыкант Рами Аль Шайер объяснил, какие украинские эквиваленты пришли на замену слову "хэштег".

Как по-украински сказать "хэштег" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как технически называется символ #

Какие украинские соответники слова "хэштег"

Как правильно - "хэштег" или "гештег"

Украинский язык постоянно развивается, ища собственные эквиваленты словам иностранного происхождения. Иногда даже привычные термины имеют интересную историю и несколько вариантов названий, о которых знают не все. Музыкант и журналист Рами Аль Шайер в видео в TikTok объяснил, как правильно называть "хэштег" на украинском языке.

По его словам, с технической точки зрения символ # называется октоторп, однако в повседневном употреблении этот термин не используется. Если же обращаться к англицизмам, то в соответствии с новым украинским правописанием правильно говорить "гештег", а не "хештег".

В то же время, как отмечает Рами Аль Шайер, любознательные украинцы и языковеды уже предложили свои варианты. В частности, украинским вариантом слова "гештег" считают "крышмитку". Сам музыкант добавляет, что ему больше всего нравится еще один вариант - "ґратка".

Смотрите видео о том, как по-украински сказать "хэштег":

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

