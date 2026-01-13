Точно не 'хэштег' - как правильно называть на украинском этот символ

Вы узнаете:
- Как технически называется символ #
- Какие украинские соответники слова "хэштег"
- Как правильно - "хэштег" или "гештег"
Украинский язык постоянно развивается, ища собственные эквиваленты словам иностранного происхождения. Иногда даже привычные термины имеют интересную историю и несколько вариантов названий, о которых знают не все. Музыкант и журналист Рами Аль Шайер в видео в TikTok объяснил, как правильно называть "хэштег" на украинском языке.
По его словам, с технической точки зрения символ # называется октоторп, однако в повседневном употреблении этот термин не используется. Если же обращаться к англицизмам, то в соответствии с новым украинским правописанием правильно говорить "гештег", а не "хештег".
В то же время, как отмечает Рами Аль Шайер, любознательные украинцы и языковеды уже предложили свои варианты. В частности, украинским вариантом слова "гештег" считают "крышмитку". Сам музыкант добавляет, что ему больше всего нравится еще один вариант - "ґратка".
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер – украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
