Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

Вы узнаете:
- Как правильно использовать ватные палочки для очистки ушей
- Кому нельзя пользоваться ватными палочками
Многие люди используют для очистки ушей ватные палочки. Но не всегда это правильно и безопасно. Об этом в TikTok рассказал оториноларинголог Виктор Гунька.
Главред узнал, что согласно рекомендациям, ватные палочки можно использовать, но это важно делать определенным образом.
Во-первых, нужно очистить ушную раковину и наружный слуховой проход, насколько это возможно, с помощью мизинцев. После этого уже можно только наружно прочищать слуховой проход с помощью ватной палочки.
"Когда вы будете ватной палочкой чистить неправильно наружный слуховой проход и вводить ее вглубь, то, соответственно, во-первых, серу утрамбуете вглубь, а во-вторых, можете повредить барабанную перепонку", - пояснил врач.
Гунька также подчеркнул, что у некоторых людей наружный слуховой проход сужен, поэтому им использовать ватные палочки категорически запрещено. А все потому, что любые манипуляции в таком случае приведут к образованию серной пробки.
Смотрите видео с объяснением врача:
@viktor_hunka Кто чистит уши ватными палочками? #лор#лорврач#лоргунька#ватнаяпалочка#ушнаяпалочка#чисткаушей♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) - perfectpanda
Другие новости:
- Как визуально определить, что яйца испортились: простые советы специалистов
- В Одесской области заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилось
- Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде
О персоне: Виктор Гунька
Виктор Гунька - главный врач, оториноларинголог. В соцсети делится видео о своей работе и рассказывает полезную информацию для людей. В TikTok за его страницей следят более 65 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред