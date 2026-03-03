Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

Врач дал однозначный ответ, как правильно пользоваться ватными палочками.

Как правильно использовать ватные палочки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Многие люди используют для очистки ушей ватные палочки. Но не всегда это правильно и безопасно. Об этом в TikTok рассказал оториноларинголог Виктор Гунька.

Главред узнал, что согласно рекомендациям, ватные палочки можно использовать, но это важно делать определенным образом.

Во-первых, нужно очистить ушную раковину и наружный слуховой проход, насколько это возможно, с помощью мизинцев. После этого уже можно только наружно прочищать слуховой проход с помощью ватной палочки.

"Когда вы будете ватной палочкой чистить неправильно наружный слуховой проход и вводить ее вглубь, то, соответственно, во-первых, серу утрамбуете вглубь, а во-вторых, можете повредить барабанную перепонку", - пояснил врач.

Гунька также подчеркнул, что у некоторых людей наружный слуховой проход сужен, поэтому им использовать ватные палочки категорически запрещено. А все потому, что любые манипуляции в таком случае приведут к образованию серной пробки.

О персоне: Виктор Гунька Виктор Гунька - главный врач, оториноларинголог. В соцсети делится видео о своей работе и рассказывает полезную информацию для людей. В TikTok за его страницей следят более 65 тысяч пользователей.

