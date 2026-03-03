Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 4 марта
- Что можно и нельзя делать 4 марта
- Приметы 4 марта
В среду, 4 марта, православная церковь чтит память Герасима Иорданского - одного из известных подвижников V века. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 4 марта
Будущий святой родился в Ликии, южной области Малой Азии, в состоятельной семье и при рождении получил имя Григорий. С ранних лет он отличался глубокой верой и стремлением к духовной жизни. Ощущая призвание к служению Богу, юноша отказался от мирских благ, раздал имущество и принял монашеский постриг.
Первые годы подвижничества Герасим провёл в египетской Фиваиде - центре раннего христианского монашества. Здесь он посвятил себя строгой аскезе, молитве и посту, стремясь к внутренней чистоте и духовному совершенству.
Около 450 года святой отправился в Святую Землю и поселился в пустынной местности у реки Иордан. Там он основал монастырь-лавру, которая со временем стала духовным центром для многих иноков. Сам Герасим служил братии примером строгой и самоотверженной жизни: по преданию, во время Великого поста он вкушал только святое причастие, полностью предаваясь молитве.
В начале своего духовного пути Герасим находился под влиянием учения Евтихия и Диоскора, представителей монофизитства, отрицавшего полноту человеческой природы Христа. Однако впоследствии, благодаря наставлениям Евфимия Великого, он отказался от заблуждений и стал твёрдым защитником православного вероучения.
С церковным преданием также связывают его участие в Халкидонский собор 451 года, где было утверждено учение о двух природах Иисуса Христа - божественной и человеческой - в единой личности.
Особое место в житии святого занимает история о льве. Однажды к монастырю пришёл раненый зверь, страдавший от занозы в лапе. Герасим с состраданием помог ему, извлёк занозу и исцелил рану. С тех пор лев не покидал обитель и служил при монастыре. По преданию, после смерти преподобного животное пришло к его могиле и, не вынеся скорби, умерло рядом. Этот трогательный рассказ стал символом милосердия, верности и гармонии между человеком и творением Божиим.
Приметы 4 марта
Если мороз утром, весна будет ранняя, а лето урожайное.
Сильный ветер в этот день предвещает бурю или непогоду в ближайшие дни.
Солнце утром - к ясной и теплой весне.
Что нельзя делать 4 марта
По народным приметам, в этот день особенно важно не обижать птиц - тем, кто нарушит это правило, угрожает отсутствие счастья и гармонии в жизни. Также не рекомендуют делать большие покупки или отправляться в дальний путь: любая поспешность или неосторожность может обернуться неудачей.
Что можно делать 4 марта
К Герасиму обращаются с молитвами о духовных и физических силах, исцелении от болезней - даже животных - а также о развитии кротости, благоразумия и терпения. Народные обычаи в этот день советуют тщательно проветрить дом, очистить пространство от старого и ненужного. Когда-то делали обереги из можжевельника, подметали пол веником из полыни. Особенно символическим считалось выбросить старую обувь - вместе с ней шли все невзгоды и злая энергия из дома.
Также стоит прочитать:
- Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026
- Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин
- Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред