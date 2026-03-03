Укр
"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

Юрий Берендий
3 марта 2026, 15:35
В Запорожской области сокращается продолжительность почасовых отключений света благодаря стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в облэнерго.
Как изменятся графики отключений для Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Продолжительность ограничений электроснабжения для жителей Запорожской области сократилась
  • Погода и вражеские удары влияют на состояние энергосистемы

Продолжительность отключений света для жителей Запорожской области сократилась на 5 часов. При соответствующих условиях продолжительность ограничений электроэнергии для населения может и дальше сокращаться. Об этом заявил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

По его словам, с середины декабря до середины февраля средняя продолжительность отключений электроэнергии по графикам почасовых отключений составляла около 13,5 часов в сутки.

"Несмотря на все форс-мажорные ситуации в Объединенной энергосистеме Украины, в Запорожской области этот показатель оставался стабильным. Впрочем, с 21 февраля графики на следующий день становятся "более мягкими", а уже установленные ограничения в течение суток уменьшаются. За последнюю декаду февраля средняя продолжительность действия ГПВ для жителей нашего региона сократилась с 13,5 до 8,3 часов. По заключенному на сегодня графику максимальная продолжительность отключений составляет 5 часов", - указал он.

Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский сообщил, что продолжаются работы по восстановлению генерирующих мощностей и системы передачи электроэнергии. Кроме того, более теплая погода способствует уменьшению потребления, а солнечные дни позволяют увеличить производство электроэнергии. В результате дефицит в Объединенной энергосистеме сокращается вместе с объемами ограничений для потребителей.

В то же время он отметил, что на состояние энергосистемы влияют не только погодные факторы, но и прежде всего вражеские удары по энергетической инфраструктуре. Поскольку предсказать новые атаки и их последствия невозможно, делать точные прогнозы сложно.

"Впрочем, напомню, что еще в конце ноября прошлого года мы при поддержке Министерства энергетики и Запорожской ОГА внедрили в регионе модель ГПВ, которая предусматривает отключение не более трех очередей одновременно не дольше чем на пять часов непрерывно. Если НЭК "Укрэнерго" устанавливает большие ограничения, остальную нагрузку берет на себя промышленность. В итоге продолжительность отсутствия электроснабжения для населения в течение суток составляет не более 13,5 часов. И эта модель будет действовать даже в случае осложнения ситуации в энергосистеме. Мы делаем все возможное, чтобы жители фронтового Запорожского края имели как можно больше света", - резюмирует он.

Когда отменят графики отключений света

Как писал Главред, почасовые графики отключения электроэнергии для населения могут стать более мягкими после улучшения погодных условий и наступления ожидаемого потепления. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что полная отмена графиков возможна, в частности, в апреле-мае, когда уровень потребления электроэнергии традиционно снижается, а солнечная генерация работает активнее.

В то же время эксперт подчеркнул, что продолжительность действия ограничений в более широкой перспективе будет зависеть от темпов и качества восстановления украинской энергосистемы.

"Ориентировочно — от трех до семи лет", — резюмировал он.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 марта Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минэнерго, в результате атак в нескольких регионах были обесточены потребители. Под обстрел попали энергообъекты в прифронтовых и приграничных областях, в частности в Донецкой, Запорожской и Сумской областях, где часть абонентов осталась без света.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин заявил, что графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать как минимум еще месяц.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что почасовые отключения могут прекратиться в апреле-мае. Однако в зимние и летние периоды графики ограничений, вероятно, будут применяться еще как минимум в течение трех лет.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 годуВидео

09:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 марта (обновляется)

08:53

"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

