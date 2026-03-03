Укр
  Сад и огород

Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить весной

Анна Ярославская
3 марта 2026, 11:03
Разнообразие сортов и оттенков позволяет создавать эффектные цветочные композиции.
Быстрорастущие цветы
Какой цветок можно быстро вырастить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Быстрорастущие цветы подходят для клумб, балконов, контейнеров и садовых композиций
  • Многие из них легко выращиваются из семян и отличаются неприхотливостью
  • Часть цветов склонна к самосеву, что упрощает их выращивание в будущем

Быстрорастущие цветы — идеальное решение для тех, кто хочет увидеть яркое цветение в кратчайшие сроки. Они отлично подходят для весенних клумб, балконов и садов. Главное — выбрать подходящие сорта, обеспечить им достаточно света, тепла и регулярный полив.

Главред разобрался, какие цветы самые быстрорастущие. Если их посадить, то уже через несколько месяцев можно будет насладиться буйством ярких красок.

Циния. Эти цветы бывают самых разных размеров и цветов, и их легко вырастить из семян — достаточно просто бросить горсть в грядку или контейнер.

Высокие сорта лучше всего подходят для срезки цветов, а более низкорослые сорта, такие как Profusion и Zahara, хорошо себя чувствуют в ландшафтном дизайне, пишет Martha Stewart.

Циния
Циния / Фото: pixabay.com

Гомфрена шаровидная бывает желтых, красных, оранжевых, розовых и фиолетовых оттенков. Каждая головка растения состоит из нескольких цветков, что объясняет шаровидную форму растения.

Это выносливое, засухоустойчивое однолетнее растение, которое цветет все лето и осень. Оно любит тепло и будет расти медленно, пока не потеплеет.

Цветок привлекает насекомых-опылителей.

Гомфрена шаровидная
Гомфрена шаровидная / Фото: pixabay.com

Бархатцы невероятно легко выращивать из семян. Их можно даже проращивать в помещении, а затем выносить на открытый грунт, как только минует угроза заморозков.

Существует множество сортов бархатцев, и все они неприхотливы в выращивании. К тому же, они способны к самосеву. Единственный недостаток — это возможность появления паутинного клеща.

Бархатцы
Бархатцы / pixabay.com

Подсолнухи являются культовым растением. Они легко выращиваются из семян.

Существует множество разновидностей - от низкорослых до гигантских.

Рассада подсолнечника нуждается в достаточном количестве воды (но после укоренения может быть более засухоустойчивой), поэтому учитывайте это при выборе места посадки.

Подсолнухи
Подсолнухи / pixabay.com

Бурачник лекарственный. Как и бархатцы, этот цветок также очень быстро размножается самосевом, поэтому вы можете увидеть множество этих растений в своем саду — даже в тех местах, где они вам не нужны.

Бурачник лекарственный любит полутень или полное солнечное освещение, хорошо дренированную почву.

Бурачник лекарственный
Бурачник лекарственный / Фото: pixabay.com

Настурция. Этот цветок очень быстро прорастает и начинает цвести, хотя в зависимости от места проживания может не цвести всё лето.

Настурции не переносят жару, но даже в этом случае цветы красиво цветут в начале лета.

Вы можете начать выращивать настурции в контейнерах диаметром 7-10 см, высаживая по несколько семян в каждый горшок до последних заморозков, чтобы обеспечить раннее цветение.

Настурция
Настурция / Фото: pixabay.com

Целозия относится к семейству амарантовых и имеет очень характерные цветки — некоторые разновидности напоминают петушиный гребень.

Цветы выглядят как гофрированная бумага. Когда на них падают солнечные лучи, они как бы светятся. Целозии добавляют саду приятную текстуру.

Эти цветы довольно легко выращивать из семян, и они бывают разных цветов. Кроме того, существует несколько сортов, которые не имеют гребенчатой ​​формы, если она вам не по душе.

Целозия
Целозия / Фото: pixabay.com

Петунии цветут долго и продолжают пышно цвести большую часть лета. Однако следует помнить о необходимости удалять отцветшие соцветия , что стимулирует дальнейший рост.

Петунии рекомендуют размещать их так, чтобы они ниспадали со стены, или сажать в подвесные корзины.

Они также бывают самых разных цветов, поэтому, если выращивать их в контейнере, можно стратегически выбирать цвет и место посадки.

Петуния
Петуния / Фото: pixabay.com

Клеоме или Цветок-паук. Растение получило такое название из-за своих длинных, тонких, нитевидных тычинок, выступающих чуть ниже основного цветка. Они очень нравятся опылителям и могут обладать мускусным, сладковатым ароматом (хотя некоторые сорта могут быть не такими ароматными).

Их легко вырастить из семян, и это очень интересные цветы. Они также хорошо подходят для срезки, их соцветия могут достигать 15-20 сантиметров в высоту.

Клеоме (Spider flowers)
Клеоме (Spider flowers) / Фото: pixabay.com

Ранее Главред назвал топ-5 многолетников для пышной клумбы. В результате в саду будет настоящий ковер из цветов.

Смотрите видео - Названы 10 лучших самосевных цветов:

Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

