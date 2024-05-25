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Будут цвести до заморозков: какие быстрорастущие цветы посадить в июне

Анна Ярославская
25 мая 2024, 10:34
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Быстрорастущие цветы  можно посадить в июне, чтобы они цвели до осени или даже до первых заморозков.
Клематис, космея
Что сажать в июне - цветы которые быстро растут / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Летом больше времени хочется проводить на природе, и цветущий сад - чудесный вариант для такого досуга. Если вы не успели посадить цветы весной, то стоит знать, что еще не поздно посадить в июне. Быстрорастущие цветы можно высадить в первый месяц лета, чтобы они цвели до осени или даже до первых заморозков.

К слову, ранее мы писали о том, что некоторые культуры можно высаживать в течение всего сезона. Так все лето на столе будут свежие овощи и зелень. Читайте материал: Ни один кусочек земли не будет пустовать: что можно сажать в открытый грунт в июне.

Что сажать в июне - цветы которые быстро растут

Бархатцы. Эти яркие и пышные цветы шикарно смотрятся на клумбе и безусловно радуют глаз. Они цветут все лето и могут дотянуть до первых заморозков.

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Бархатцы не требуют особого ухода, лишь иногда их нужно поливать, если долго нет дождя.

Для выращивания в саду подойдут любые сорта - от самых миниатюрных до высокорослых. Поэтому стоит заранее спланировать дизайн сада. Нужно заранее определиться с цветом и высотой растения, чтобы создать красивый цветочный уголок. Это растение никогда не разочарует и не создаст проблем в уходе, а наоборот - украсит любое место.

Бархатцы
Бархатцы / Фото: pixabay.com

Календула. Многие садоводы любят календулу за красивые цветочки и за простой уход. Этот цветок, в принципе, похож на бархатцы, только он немножко нежнее.

Цветение календулы начинается в июне и продолжается до самых холодов. Даже в октябре, если нет сильных морозов, можно увидеть яркие цветы.

Примерно через полтора или два месяца после посева календула зацветет и украсит своими яркими бутонами клумбу. Это растение, как и другие цветы, следует поливать, очищать от сорняков и рыхлить грунт.

Календула
Календула / Фото: pixabay.com

Космея славится своим ярким и обильным цветением. Её невозможно не заметить и пройти мимо без восхищения. Это растение можно увидеть практически везде - возле частных домов, вдоль дорог и даже полей.

Этот цветок похожий на ромашку, но имеет яркие и насыщенные оттенки. Благодаря своему приятному аромату, она привлекает к себе разных насекомых.

Если вы хотите посадить у себя дома космею, можно создать свою интересную композицию, выбрав семена разных сортов.

Космея хорошо себя чувствует рядом с фруктовыми деревьями. Ароматные цветы привлекают бабочек, которые помогают опылять весь сад.

Космея
Космея / Фото: pixabay.com

Космея способна разрастаться, поэтому идеально подойдет для изгороди. Также этот цветок можно высаживать в качестве живого забора или как дополнение к другим растениям.

Высокорослую космею нужно высаживать позади остальных цветов, а низкорослые сорта можно посадить в вазон и поставить возле беседки. Также космею можно посадить возле бордюр.

Кларкия. Если вам нравится, как выглядит сакура и вы хорошо относитесь к розам, тогда это растение вам подойдет. Небольшие кустики с бархатными цветочками отлично украсят любой двор.

Растение смотрится максимально эффектно, если посадить его в виде композиции.

У кларкии может отрастать масса боковых веточек, что нужно учитывать во время распределения на участке.

Кларкия
Кларкия / Фото: rastenievod.com

Сортам с длинным стеблем может понадобиться подстраховка в виде колышка, который устанавливают сразу во время посева, чтобы в будущем сильный ветер не сломал цветок.

Между саженцами или семенами во время посадки должно оставаться расстояние не более 20 см, иначе растение не сможет обильно расцвести.

Клематис - еще одно растение, которое пользуется спросом среди садоводов и порадует своим цветением с середины июня до заморозков.

Клематисом можно украсить беседку, забор или просто сделать арку. И тогда вы с восхищением будете любоваться красивым, шикарным, зеленым ковром, который будет украшен синими, розовыми, фиолетовыми или белыми цветочками.

Клематис
Клематис / Фото: pixabay.com

Чтобы клематис имел хороший вид, ему нужно солнце, регулярный полив, хороший грунт и своевременная обрезка.

Сеять его можно в начале июня, а цвести растение будет с июля до первых заморозков.

Лунный посевной календарь на июнь 2024
Лунный посевной календарь на июнь 2024 / Фото: Главред

Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Кстати, на любом участке есть места, которые постоянно находятся в тени. Поэтому часто садоводы задаются вопросом, как сделать так, чтобы эти территории не оставались пустыми, а радовали глаз пестрыми красками. Если вы не знаете, чем украсить даже самый темный уголок сада, то читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

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