Ни один кусочек земли не будет пустовать: что можно сажать в открытый грунт в июне

Некоторые культуры можно высаживать в течение всего сезона. Так все лето на столе будут свежие овощи и зелень.

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Что не поздно посадить в июне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

У многих огородников к концу мая посевной сезон обычно заканчивается, но бывает так, что вроде бы все уже и посажено, но место на огороде еще осталось. Таким образом, возникает вопрос, что можно сажать в открытый грунт в июне.

Ранее Главред писал о наиболее благоприятных датах для работ в саду и на огороде. Читайте материал: Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом.

Что можно посадить в июне на огороде в Украине

Во-первых, практически весь теплый сезон можно выращивать салатные овощи, такие как салат латук, кресс-салат, руккола.

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Чтобы получить максимально большой урожай, нужно обращать внимание на сорта. Они могут быть весенние, летние и осенние.

Летние лучше всего переносят жару, поэтому для посева в июне лучше всего выбирать именно их.

Салаты очень любят влагу, поэтому высеивать их необходимо во влажный грунт, а в жаркую и сухую погоду их нужно регулярно поливать, чтобы они не горчили.

Укроп - это еще одна зелень, которую можно выращивать до самой осени. Чтобы всходы появлялись быстрее, рекомендуется перед посевом замочить семена в горячей воде с температурой до 50 градусов. После такой обработки стоит подержать посевной материал несколько суток в обычной воде. Благодаря такой предпосевной подготовке вы значительно сократите время появления всходов.

Шпинат. Эту культуру можно высаживать в течение всего сезона, и июнь - не исключение.

Высеивая шпинат с интервалом 20-30 дней, можно обеспечить себя полезной зеленью весь сезон.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 / Фото: Главред

Посевной лунный календарь Посевной лунный календарь - это календарь, основанный на фазах Луны и различных астрономических влияниях, который используется для определения оптимальных дней для посева семян, посадки рассады, ухода за растениями и других садово-огородных работ. Основная идея за этим заключается в том, что различные фазы Луны и ее положение в знаках зодиака могут оказывать влияние на рост и развитие растений. Например, растения могут лучше расти, если их семена посажены в дни растущей Луны или в дни знаков Зодиака, благоприятных для конкретного типа растений. В то же время, существует убеждение, что некоторые дни, когда Луна находится в определенных знаках зодиака, могут быть менее подходящими для сева и посадки.

Также весь сезон можно выращивать лук на перо. Наиболее подходящими сортами для этой цели будут "Бессоновский", "Арзамасский" и "Ростовский". Луковицы лучше выбирать некрупные, 3-4 сантиметра в диаметре. Высаживать их можно вплотную друг к другу.

Ухаживать за луком при выращивании на перо совсем не сложно. Главное - регулярно его поливать и рыхлить землю.

Репа. Эту культуру можно высаживать до середины июня. Посеянная в июне репа отлично подходит для длительного хранения.

Ранние сорта репы созревают через 45-60 дней, средние - через 60-90 дней, поздние - не раньше, чем через 90 дней.

Высеивать в июне для зимнего хранения можно также свеклу и морковь.

Можно ли сажать кабачки в июне

Кабачки - теплолюбивые растения, поэтому рассаду или семена можно высаживать в землю после 25 мая, когда заморозков уже не бывает.

Во второй половине июня лучше высаживать ранние и среднеспелые кабачки. В лунки по 5-6 см в глубину на расстоянии 60-70 см положите по 2-3 шт. семен, а после прорастания необходимо вырвать слабые. Саженцы нуждаются в поливе несколько раз в неделю.

Ранее Главред писал, как правильно выращивать кабачок. Этот овощ пользуется заслуженной любовью у огородников на протяжении уже долгого периода времени. Это и не мудрено, ведь эта культура является ценным, распространенным овощным растением.

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