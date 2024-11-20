США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

Джо Байден готов простить 50% займа для Украины - детали в материале.

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Байден отменит половину долга Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Белый дом хочет отменить половину долга Украине

Почему Конгресс не хочет идти на такой шаг

Администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь - примерно 4,65 миллиарда долларов.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга в среду 20 ноября рассказал, что американский Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

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По условиям этого документа, экономическая помощь - около 10 миллиардов долларов - предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем, говорится в материале "Голос Америки".

В то же время документ предоставляет Джо Байдену полномочия простить 50% этого займа.

Он предусматривает, что с 15 ноября 2024 года - через неделю после выборов президента США, действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1-го января 2026 года уже следующий президент.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", - сказал Миллер.

После того, как Белый дом уведомил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", - пояснил спикер.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США будут усиливать поддержку Украины и в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи.

В Госдепе США официально подтвердили разрешение на удары ракетами ATACMS по РФ. Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самозащиты. Именно от этих ударов зависит, продлится этот конфликт долго или нет.

Также известно, что в США одобрили предоставление Украине противопехотных мин. После недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

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