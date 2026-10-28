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Обычная яичница станет намного вкуснее: что стоит добавить во время жарки

Юрий Берендий
28 октября 2026, 14:17
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Темное обжаренное масло добавляет остроты и легкой фруктовой нотки.
Хрустящие края и нежный желток: одна хитрость сделает яичницу вкуснее
Хрустящие края и нежный желток: одна хитрость сделает яичницу вкуснее / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Кунжутное масло делает яичницу-глазунью хрустящей
  • Придает теплый ореховый аромат, пикантность и легкую фруктовую нотку
  • Лучше всего подходит темное обжаренное масло, достаточно небольшого количества

Кунжутное масло вместо привычного сливочного или оливкового масла делает яичницу-глазунью хрустящей по краям и придает ей теплый ореховый аромат. Об этом сообщает Startlap.

Главред разобрался, какое кунжутное масло выбрать для яичницы и как жарить яйца, чтобы яичница не горчила.

видео дня

Что добавить в яичницу для вкуса

Яичница получается особенно кремовой, если добавить в нее столовую ложку греческого йогурта. Кто-то предпочитает минеральную воду, а кто-то обходится каплей молока.

Те, кто любит жареное яйцо, могут добавить в него необычный ингредиент. Для лучшего вкуса также используют томатную пасту, огуречную воду (рассол), паприку и песто из базилика. Впрочем, по данным WalesOnline, самый насыщенный вкус яичнице придаёт именно кунжутное масло.

Почему кунжутное масло делает яичницу хрустящей

Кулинары в интернете восторженно отзываются об этом способе. Кунжутное масло берут для жарки вместо сливочного масла или оливкового масла, и оно обеспечивает хрустящие края.

В то же время масло делает блюдо более пикантным. Оно придает яйцам теплый ореховый аромат, характерную остроту и легкую фруктовую нотку.

Какое кунжутное масло выбрать для яичницы

Не все кунжутные масла одинаковы, поэтому при покупке стоит внимательно смотреть на сорт. Разница между ними зависит от того, насколько сильно обжаривали семена кунжута перед прессованием. Чем интенсивнее обжарка, тем темнее масло и тем сильнее его вкус.

Для яичницы лучше всего подходит относительно темное обжаренное масло. Его интенсивный аромат хорошо гармонирует с мягким вкусом яиц. Вкус у него настолько выразительный, что хватит совсем небольшого количества.

Светлое нежареное масло имеет скорее мягкий вкус и также подходит для жарки. Жареное же ценят прежде всего за выразительный аромат.

На каком огне жарить яичницу на кунжутном масле

Для яичницы важна правильная температура. Обжаренное кунжутное масло - это прежде всего приправное масло, поэтому для очень высоких температур оно не всегда является лучшим выбором. Если его слишком сильно нагреть, тонкие ароматы обжарки могут исчезнуть или стать неприятно горькими.

Тем, кто жарит яйца на среднем огне, это масло вполне можно использовать для самого жарки. Есть и альтернатива: сначала пожарить яйцо-глазунью на масле, которое лучше выдерживает высокие температуры, а непосредственно перед подачей добавить несколько капель обжаренного кунжутного масла для вкуса.

Смотрите видео о том, как пожарить яйца на любой сковороде:

С чем сочетать яичницу на кунжутном масле

Ореховый аромат особенно хорошо сочетается с зеленым луком, чили, черным перцем или щепоткой соевого соуса. Вкус можно дополнить и обжаренным кунжутом. Соленые ингредиенты лучше добавлять экономно, чтобы собственный вкус яйца не отошел на второй план.

Особая привлекательность такого способа приготовления - в сочетании хрустящего белка, мягкого желтка и орехового аромата масла. Тем, кто впервые жарит яичницу на кунжутном масле, следует начать с небольшого количества, чтобы понять, насколько интенсивным может быть вкус.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Что еще добавляют в яичницу

Как писал Главред, шеф-повар Гордон Рамзи советует не добавлять молоко в яичницу, а в конце приготовления, когда яйца почти готовы, добавить сливки. Готовое блюдо он советует посыпать зеленым луком.

Также Главред писал, что кулинарные блогеры и издание Foodie отмечают: несколько капель кунжутного масла способны изменить вкус яичницы-глазуньи, придавая ей азиатскую пикантность и глубину.

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Об источнике: Startlap

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