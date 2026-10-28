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Можно ли ездить с включенным светом в салоне авто: когда водителю грозит штраф

Мария Николишин
28 октября 2026, 08:44
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Закон не содержит прямого запрета, однако блики на стекле могут стать причиной штрафа.
Можно ли ездить с включенным светом в салоне авто: когда водителю грозит штраф
Разрешено ли включать свет в салоне автомобиля во время движения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли включать свет в салоне во время движения
  • Когда за это могут оштрафовать

Многие люди сомневаются, когда речь заходит о включенном свете в салоне автомобиля во время движения. Кажется, что такие действия могут быть нарушением и стать причиной штрафа, но на самом деле не все так однозначно.

Главред решил разобраться, можно ли включать свет в салоне автомобиля во время движения.

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Является ли включенный свет в салоне автомобиля нарушением

Включенный свет в салоне автомобиля во время движения не является нарушением закона. Однако это может обернуться штрафом, если будет мешать водителю следить за дорогой, пишет Express.

Убеждение, с которым выросли целые поколения людей, не имеет юридического обоснования. Родители годами строго запрещали детям включать плафон во время вечерних поездок, но объяснить происхождение этого "правила" не мог никто. Угрозы "немедленным арестом" оказались беспочвенными.

Когда свет в салоне становится нарушением

В то же время специалисты предупреждают, что это не дает водителям полной свободы. Включенное ночью освещение создает блики на лобовом стекле. Из-за этого ухудшается обзор, а водителю сложнее правильно оценивать расстояние до объектов.

Если свет закрывает обзор дороги или пробивается наружу и ослепляет встречных водителей, полиция имеет право остановить автомобиль. Правоохранители могут квалифицировать это как опасное отвлечение внимания и выдвинуть обвинение в неосторожном или невнимательном вождении.

Если же плохая видимость стала причиной ДТП, дело может быть передано в суд. Там водителю грозят неограниченные денежные штрафы вплоть до лишения права управления транспортным средством.

Существует ли угроза для аккумулятора

Кроме того, специалисты называют оставленное на ночь освещение салона главной причиной разряженного утром аккумулятора. Насколько серьезной будет эта ошибка, во многом зависит от возраста автомобиля.

Галогенные лампы, которые стоят в старых автомобилях, потребляют много энергии. Они способны полностью разрядить стандартный 12-вольтовый аккумулятор всего за несколько часов.

Современные модели все чаще комплектуются светодиодными (LED) лампами, поэтому риск разрядить аккумулятор за ночь в них значительно ниже. Кроме того, большинство новых автомобилей оснащены системой защиты аккумулятора, которая самостоятельно отключает внутреннее освещение, если автомобиль стоит без движения 10–20 минут.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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