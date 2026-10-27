У Андрея Макаревича родился пятый ребенок: артист показал фото

Кратко:
- Как выглядит дочка Макаревича
- Что он сам написал
Известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года снова стал отцом.
На своей странице в Facebook, он поделился фотографиям своей супруги и новорожденной девочки.
Сам артист лаконично прокомментировал собственные фото. Он написал простое: "Вот как-то так". Больше музыкант не раскрыл никаких деталей, в том числе имя новорожденной девочки.
Для музыканта и его супруги Эйнат Кляйн новорожденная стала вторым общим ребенком. Их сын Эйтан родился в 2022 году. Кроме того, у Макаревича есть трое взрослых детей от предыдущих отношений: дочери Дана и Анна, а также сын Иван.
Кляйн стала четвертой женой артиста. Они поженились в 2019 году и сейчас живут в Израиле.
Макаревич о вторжении России в Украину
Макаревич открыто выступает против российского нападения на Украину. В ноябре 2022 года российские власти внесли музыканта в реестр иностранных агентов.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее на 52-м году жизни скончался талантливый актер Юрий Якуша. Артист запомнился зрителям яркими ролями в театре и популярных сериалах, в частности политической комедии "Слуга народа".
Ранее также в интернете обнаружили архивный клип российского певца Мурата Насырова, который покончил с собой в террористической России.
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О персоне: Андрей Макаревич
Андрей Макаревич - советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".
Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.
2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц - "иностранных агентов".
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