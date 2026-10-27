В Киеве появятся водные переправы через Днепр: что будет с защитой мостов

Что сообщил Кличко:
- Киев должен выделить миллиард гривен на строительство переправ через Днепр
- В столице планируют установить новые мобильные укрытия
Киев должен найти 1 миллиард гривен на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Этот проект стал одним из главных вопросов заседания Совета обороны столицы 27 октября.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, инициатива по строительству переправ принадлежит государству. Правительство приняло соответствующее постановление и рекомендовало городу профинансировать работы.
Где именно появятся новые переходы, будет решать военное командование. Сколько переправ планируется построить и когда начнутся работы, мэр не уточнил.
Еще один блок заседания касался уже существующих транспортных артерий города - на фоне усиления вражеских ударов по критической инфраструктуре.
"Специалисты профильных учреждений города разрабатывают дополнительные технические решения по сохранению конструкций мостовых переходов через реку Днепр", - отметил Кличко.
В столице должны появиться новые мобильные укрытия
Отдельно Совет обороны обсудил содержание, строительство и обустройство укрытий в столице, в частности установку мобильных.
"Я еще раз подчеркнул, что в середине октября на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритеты в использовании средств на обустройство укрытий. И не уклоняться от вопроса установки мобильных укрытий. И перераспределить средства в пределах бюджетов, выделенных районам", - отметил Кличко.
Зачем РФ атакует мосты в Киеве - мнение аналитиков
Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны трактуют удары по переправам в столице как составную часть более широкой кампании дальнобойных атак, направленной не на военные цели, а на экономику страны и повседневную жизнь в крупных городах.
Логика Москвы сводится к попытке сделать существование миллионного города настолько сложным, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции. Кремль хочет спровоцировать политический кризис в стране зимой 2026–2027 годов.
Удары РФ по мостам в Киеве - последние новости
Напомним, Главред писал, что в результате ночного российского ракетного обстрела Киева 27 октября были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.
Ранее, утром 4 октября, Россия атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание было зафиксировано в дорожное полотно переправы.
Накануне стало известно, что российские оккупационные войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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