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Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей

Анна Косик
4 октября 2026, 10:50
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Десятки машин ехали по мосту в тот момент, когда по нему ударил противник.
Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей
Россияне вновь обстреляли мост в столице / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в сети

Главное:

  • РФ атаковала Киев дронами
  • Зафиксировано попадание в Северный мост

Страна-агрессор Россия утром 4 октября атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Поражение сооружения подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, попадание зафиксировано в дорожное полотно. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются. Экстренные службы направляются на место удара.

видео дня

В 11:02 Кличко добавил, что в результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.

Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей
Скриншот из Telegram-канала Главред

Момент удара по Северному мосту попал на видео. Просмотреть его можно в Telegram-канале Главред по ссылке.

В Киевпасстрансе предупредили, что движение по Северному мосту перекрыто. Из-за этого движение автобусов № 21, 73, 101, 114 изменено на Дарницкую площадь.

Зачем РФ атакует мосты Киева

На утреннюю атаку РФ отреагировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он объяснил, что Россия продолжает бить по мостам в Киеве с целью заблокировать движение через них.

"Разрушить мосты они не могут, но повредить и создать проблемы очень хотят", - добавил он.

РФ использует новую тактику ударов по мостам столицы

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, при ударах по киевским мостам россияне применили принципиально другой способ наведения. Советник Президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что оккупанты задействовали один или несколько ретрансляторов, формирующих mesh-сеть с временной локальной связью - именно она позволяет операторам корректировать траекторию полета беспилотника уже во время атаки.

Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Принцип работы таких устройств сводится к функции шлюза: они принимают команды через интернет и конвертируют их в находящиеся поблизости радиочастотные сигналы для дрона.

Удары РФ по мостам Киева - последние новости

Напомним, Главред писал, что перекрытие нескольких мостов в Киеве, из-за атак РФ, вряд ли полностью остановит транспорт, но способно увеличить время поездки до полутора-двух часов в одну сторону.

Ранее стало известно, что постоянные атаки агрессора России на переправы в Киеве могут быть направлены не на паралич столицы, а на вытеснение его жителей.

Накануне стало известно, что движение по двум мостам через Днепр в Киеве будет останавливаться на 15 минут во время воздушной тревоги. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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