РФ сбросила на Сумы сразу 5 КАБов: повреждена многоэтажка, есть раненые

Управляемые авиабомбы попали в Заречный район около 7:50, в результате чего были повреждены жилые дома, автомобили, линии электропередач и газоснабжения.

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Россияне нанесли удары КАБами по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Сумская МВА

Кратко:

РФ сбросила пять КАБ на жилой сектор Сум

Повреждены многоэтажки, автомобили и коммуникации

По меньшей мере пять пострадавших, двое - в тяжелом состоянии

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Российские войска утром 4 октября нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому сектору Сум - по меньшей мере пять человек получили ранения, двое из них, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Повреждены многоквартирные дома, сообщили и.о. мэра Сум Артем Кобзар и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Попадания зафиксировали около 7:50 в Заречном районе города. По данным областной военной администрации, этим утром оккупанты нанесли пять ударов управляемыми авиабомбами по жилой застройке Сумской общины, одно из попаданий произошло вблизи многоэтажного дома.

Повреждены дома и коммуникации

Разрушениям подверглись не только жилые дома. Взрывная волна затронула инженерные сети и автотранспорт жителей.

Повреждены линии электропередач и газоснабжения, фасады зданий, остекление окон и балконов, а также автомобили, припаркованные возле домов.

Последствия для людей

Городские и областные власти продолжают уточнять количество пострадавших. На месте удара работают экстренные службы, которые обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия.

По предварительной информации, медицинскую помощь получили как минимум пять жителей Сум, двое из них - с тяжёлыми травмами.

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О личности: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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