РФ сбросила на Сумы сразу 5 КАБов: повреждена многоэтажка, есть раненые

Кратко:
- РФ сбросила пять КАБ на жилой сектор Сум
- Повреждены многоэтажки, автомобили и коммуникации
- По меньшей мере пять пострадавших, двое - в тяжелом состоянии
Российские войска утром 4 октября нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому сектору Сум - по меньшей мере пять человек получили ранения, двое из них, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Повреждены многоквартирные дома, сообщили и.о. мэра Сум Артем Кобзар и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Попадания зафиксировали около 7:50 в Заречном районе города. По данным областной военной администрации, этим утром оккупанты нанесли пять ударов управляемыми авиабомбами по жилой застройке Сумской общины, одно из попаданий произошло вблизи многоэтажного дома.
Повреждены дома и коммуникации
Разрушениям подверглись не только жилые дома. Взрывная волна затронула инженерные сети и автотранспорт жителей.
Повреждены линии электропередач и газоснабжения, фасады зданий, остекление окон и балконов, а также автомобили, припаркованные возле домов.
Последствия для людей
Городские и областные власти продолжают уточнять количество пострадавших. На месте удара работают экстренные службы, которые обследуют поврежденные дома и ликвидируют последствия.
По предварительной информации, медицинскую помощь получили как минимум пять жителей Сум, двое из них - с тяжёлыми травмами.
Новость пополняется...
О личности: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред