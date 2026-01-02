Укр
Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

Инна Ковенько
2 января 2026, 15:23
2216
Российские удары авиационными бомбами будут одной из самых больших угроз на фронте в 2026 году.
Россия активно наращивает применение авиабомб
Россия активно наращивает применение авиабомб

Главное:

  • Россия активно наращивает применение КАБов различных типов
  • Авиаудары будут одной из самых больших угроз на фронте в 2026 году
  • Основным средством противодействия должна быть борьба с авиацией РФ

Армия страны-агрессора России активно наращивает применение управляемых авиационных бомб (КАБ) различных типов.

В 2026 году это будет одна из главных угроз. Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что в течение 2025 года россияне применили 60 тысяч таких бомб. По словам Игната, ежемесячно количество применения КАБов оккупационными войсками только растет.

"Каждый месяц растет количество применения противником управляемых авиабомб. Это средства, которые враг применяет около двух лет и тенденция идет к увеличению. И мы понимаем, что в мире нет столько ракет, чтобы работать об этих бомбах. Но уже есть успешное противодействие этим средствам на разных направлениях", - сказал Юрий Игнат.

По его словам, основным средством противодействия должна быть борьба с российской авиацией. Именно поэтому "нужно отгонять подальше носителей таких авиабомб".

Новая тактика ударов РФ по Украине - мнение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов объясняет, что если раньше обстрелы распределялись относительно равномерно по всей стране, то сейчас Москва делает ставку на точечную концентрацию сил. Такой подход позволяет сосредоточить большое количество ракет и дронов на одном направлении, создавая чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массовый удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения должного уровня безопасности", - отметил Жданов.

Эксперт пояснил, что при рассредоточенных атаках украинская ПВО справляется эффективнее. Однако массированные удары по отдельным регионам усложняют задачу защиты, поскольку возможности ПВО все еще ограничены и не покрывают всех потребностей.

Тактика вражеских ударов - новости по теме

Как сообщал Главред, РФ изменила тактику воздушных ударов, о чем свидетельствует недавняя атака на Киев. Об этом рассказал президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан. Он подчеркнул, что россияне начали применять беспилотники, летящие на малых высотах, чтобы усложнить их обнаружение системами ПВО и одновременно повысить угрозу гражданскому населению.

Напомним, армия страны-террориста России модернизировала FPV-камикадзе "Молния", который теперь используют и для воздушной разведки. Отмечается, что РФ оснастила его камерой с трехосной стабилизацией и терминалом Starlink.

Кроме того, Россия существенно увеличивает производство беспилотников. Речь идет о FPV-дронах с оптоволоконными кабелями, которые враг использует для воздушного подавления на поле боя в Украине. Россияне производят более 50 тысяч таких дронов каждый месяц.

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине авиабомба Юрий Игнат
