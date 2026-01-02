Укр
План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

Мария Николишин
2 января 2026, 07:03
Ходжес подчеркнул, что у США нечем давить на украинцев.
Условие завершения войны / коллаж: Главред

Главное из заявления генерала:

  • Дипломатический поиск мира Трампом "обречен на провал"
  • Украина не обязана соглашаться с американскими требованиями
  • Путь к победе Украины - уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что ему не выиграть. Об этом заявил генерал, бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес в интервью Bild.

По его словам, поиск мира Трампа исключительно в дипломатии "обречен на провал", потому что американский президент не интересовался фактами и действует исключительно в плоскости личных симпатий и антипатий.

"Он никогда не интересовался причинами конфликта. Ни разу он не возложил на Путина ответственность за начало войны. Вместо этого он оказывал давление исключительно на украинскую сторону и полностью принял российский нарратив о том, что российская победа неизбежна", - отметил он.

Ходжес считает, что Украина не обязана соглашаться с американскими требованиями. По его мнению, в США нечем давить на украинцев.

"У Трампа сейчас больше нет никаких рычагов давления на Украину, потому что он перестал поставлять то, что США поставляли раньше - по крайней мере уже не в таких объемах, которые имели бы значение", - добавил генерал.

Он также отметил, что война продолжится до тех пор, пока Путин не осознает, что он не может победить. Поэтому Европа должна очень ясно дать понять, что она сделает все необходимое, чтобы помочь Украине достичь успеха.

Отдельно Ходжес призвал Европу помогать Киеву в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры. Ведь, по его словам, это и есть путь к победе Украины.

Планы РФ на войну в 2026 году

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что заставить страну-агрессора Россию остановить войну может только ее истощение и потеря инициативы на поле боя.

Он также подчеркнул, что перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет.

По его словам, Россия в 2026 году планирует увеличить количество мобилизованных, повысить уровень рекрутинга и других методов, которые бы позволили использовать большое количество человеческого ресурса.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц заявлял, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель. Но, он добавил, что Украине придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

В то же время, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина не сможет победить в войне с Россией без дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

война в Украине Бен Ходжес новости Украины война России и Украины
"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

