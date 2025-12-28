Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны

В Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.

В Кремле назвали условия окончания войны

Кратко:

Телефонный разговор Путина и Трампа длился 1 час 15 минут

По итогам сегодняшней встречи с Зеленским Трамп снова позвонит Путину

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ.

По словам Ушакова, разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны, носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер" и длился 1 час 15 минут.

"Президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемое украинцами и европейцами временное прекращение огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - заявил Ушаков.

По его словам, для окончательного прекращения войны Киев должен "не мешкая" принять решение по Донбассу "с учетом складывающейся ситуации на фронтах".

При этом Трамп, если верить Ушакову, сказал, что "убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию, именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским".

Кроме того, два лидера обменялись серией реверансов. Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной в случае завершения войны. Также собеседники обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья "народам двух стран".

По словам Ушакова, по итогам сегодняшней встречи с Зеленским Трамп снова позвонит Путину.

Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.

По его словам, в случае если Украине все же навяжут так называемый "мирный план" в нынешнем формате, боевые действия не прекратятся никогда. Возможна лишь определенная пауза или снижение интенсивности, однако это не меняет и не отменяет главной цели России - захват украинских территорий.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, Владимир Зеленский с Дональдом Трампом планируют обсудить мирный план по завершению войны, однако, по данным Reuters, между ними существуют существенные разногласия. Напряжение растет из-за ударов РФ по Украине и различных подходов к вопросу Донбасса и Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что попытается смягчить предложения США по выводу войск.

Также Зеленский заявил во время разговора с европейскими лидерами, что Украина готова отвести войска от линии фронта для создания демилитаризованной зоны, но только при условии зеркальных действий со стороны России. Президент подчеркнул, что Киев нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, в частности механизма реагирования в случае нарушений РФ.

Как сообщал Главред, накануне Путин заявил, что если Украина не согласится на "мирное завершение войны" по его условиям, Россия решит задачу вооруженным путем. Он похвалил армию РФ и повторил традиционные тезисы о том, что войну начала не Россия.

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

