"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

- Релиз книги запланирован на 6 октября
- Отдельное внимание Дуглас уделил борьбе с онкологией и браку с Зетой-Джонс
Голливудский оскароносный актер Майкл Дуглас готовит выход мемуаров, в которых поделится историей своей жизни и полувековой карьерой в кино. Об этом сообщает Deadline.
Книга выйдет в издательстве Grand Central Publishing, а ее релиз запланирован на 6 октября. Название мемуаров пока не раскрывается, но известно, что над книгой вместе с Дугласом работал главный редактор Deadline Майк Флеминг-младший.
Ожидается, что в издании актер расскажет о пути от жизни в тени отца, легендарного Кирка Дугласа, до собственной мировой славы. В книге также пойдет речь о борьбе с зависимостями, трудностях в личной жизни, любовных историях, а также проблемах его сына, связанных с наркотиками и тюремным заключением.
Отдельное внимание Дуглас уделил борьбе с онкологией и браку с Кэтрин Зетой-Джонс.
"После многих лет запросов я решил, что пришло время рассказать свою историю на своих условиях - честно, без прикрас и без влияния заголовков. Это моя попытка вернуть правду в фокус", - прокомментировал актер.
О персоне: Майкл Дуглас
Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.
