"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Релиз книги запланирован на 6 октября

Отдельное внимание Дуглас уделил борьбе с онкологией и браку с Зетой-Джонс

Голливудский оскароносный актер Майкл Дуглас готовит выход мемуаров, в которых поделится историей своей жизни и полувековой карьерой в кино. Об этом сообщает Deadline.

Книга выйдет в издательстве Grand Central Publishing, а ее релиз запланирован на 6 октября. Название мемуаров пока не раскрывается, но известно, что над книгой вместе с Дугласом работал главный редактор Deadline Майк Флеминг-младший.

Ожидается, что в издании актер расскажет о пути от жизни в тени отца, легендарного Кирка Дугласа, до собственной мировой славы. В книге также пойдет речь о борьбе с зависимостями, трудностях в личной жизни, любовных историях, а также проблемах его сына, связанных с наркотиками и тюремным заключением.

Отдельное внимание Дуглас уделил борьбе с онкологией и браку с Кэтрин Зетой-Джонс.

"После многих лет запросов я решил, что пришло время рассказать свою историю на своих условиях - честно, без прикрас и без влияния заголовков. Это моя попытка вернуть правду в фокус", - прокомментировал актер.

О персоне: Майкл Дуглас Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

