Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

Дарья Пшеничник
13 февраля 2026, 09:32
50
Бортницкая станция аэрации является стратегически важным объектом для жизнеобеспечения города.
Бортницкая станция аэрации
Бортницкая станция аэрации / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников, скриншот

Главное из новости:

  • Россия может готовить удар по Бортницкой станции аэрации.
  • Попенко предупреждает, что остановка канализации парализует Киев за две недели
  • Экологи считают, что масштаб БСА снижает риск критических последствий

видео дня

В украинском инфопространстве снова заговорили о возможной атаке РФ на Бортницкую станцию аэрации — ключевой объект, обеспечивающий столицу водоотведением.

Накануне ряд телеграм-каналов распространил предупреждение об угрозе удара, хотя официальных подтверждений не поступало. Эти сообщения появились после рекомендаций МВД сделать запас воды и продуктов, пишет ТСН.

Бортницкая станция аэрации - критически важная для функционирования города инфраструктура. Она принимает все канализационные стоки Киева и части прилегающих населенных пунктов. Несмотря на ночную атаку РФ 12 февраля, основной удар был направлен на энергетические объекты, поэтому прогнозы относительно БСА не оправдались.

В то же время эксперты отмечают, что полностью исключать такой сценарий нельзя, ведь российские войска системно бьют по инфраструктуре.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждает, что удар по БСА может иметь последствия, которые почувствует каждый житель столицы. Он объясняет, что повреждение станции может вызвать не только экологические, но и санитарно-эпидемиологические проблемы, ведь без очистки стоков в городе быстро будет расти риск инфекций.

Попенко подчеркивает, что канализация - это основа жизнедеятельности любого мегаполиса. Если система водоотведения остановится, последствия станут ощутимыми очень быстро, независимо от времени года. В городе тысячи жилых домов, офисов и торговых центров, и все они критически зависят от работы канализационных сетей.

"Поэтому, если такое произойдет, то уже через две недели город остановится", - уверяет Олег Попенко.

Что может стать целью

Эксперт считает, что наиболее уязвимыми являются не резервуары со стоками, а оборудование, которое обеспечивает движение сточных вод по подземным коммуникациям. По его словам, в случае удара насосные станции могут выйти из строя, что фактически парализует работу всей системы.

"Есть канализационные насосные станции, в которые попадают стоки... И, кстати, если россияне будут наносить удары, то они не будут бить по резервуарам со стоками на БСА, а именно по технике, которая там расположена - насосным станциям, чтобы остановить работу БСА", - резюмировал Попенко.

Взгляд эколога: риски преувеличены

Эколог Александр Соколенко оценивает ситуацию более сдержанно. Он считает, что из-за масштабности БСА врагу будет сложно нанести критический ущерб одному конкретному элементу, как это случалось с компактными объектами вроде ТЭЦ.

Соколенко объясняет, что станция занимает огромную площадь, и попадание в отдельные участки не обязательно приведет к глобальным последствиям. Зато более уязвимыми могут быть подводные коммуникации на левом берегу, где трубопроводы залегают значительно ближе к поверхности.

"Если враг поразит их, то теоретически это может привести к тому, что стоки вытекут на поверхность и их перекачивание временно остановится... Но я сомневаюсь, что эти повреждения могут быть глобальными", - добавляет Соколенко.

Эколог также скептически оценивает предположение, что РФ может попытаться "заморозить" канализацию в феврале, ведь сильные морозы держатся недолго.

Россия применяет новую тактику ударов - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из главных инструментов российского террора против Украины. Наибольшая опасность угрожает регионам, входящим в 500-километровую зону поражения, охватывающую почти всю левобережную часть страны, южные области и часть северных регионов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также предупредил, что российские войска могут расширить перечень целей и начать наносить удары по новым видам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", - подчеркнул Коваленко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 13 февраля армия РФ атаковала Одессу дронами. Повреждения зафиксированы в двух районах города. К счастью, обошлось без жертв. По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, есть "прилеты" в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах.

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля 2026 года в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома.

Кроме того, в ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Детали раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Бортничи новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:32Война
Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь

09:00Интервью
Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Китайский гороскоп на сегодня 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

Китайский гороскоп на сегодня 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Последние новости

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

09:00

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

Реклама
08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

Реклама
01:16

На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

00:48

Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

00:39

Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

23:07

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атаковал Одессу, детали

23:04

Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

21:29

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

21:25

Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

21:24

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

21:02

Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

21:00

Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

20:45

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

Реклама
20:41

Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

20:35

Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

19:55

Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять