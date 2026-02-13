"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

Бортницкая станция аэрации является стратегически важным объектом для жизнеобеспечения города.

Бортницкая станция аэрации / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников, скриншот

Россия может готовить удар по Бортницкой станции аэрации.

Попенко предупреждает, что остановка канализации парализует Киев за две недели

Экологи считают, что масштаб БСА снижает риск критических последствий

В украинском инфопространстве снова заговорили о возможной атаке РФ на Бортницкую станцию аэрации — ключевой объект, обеспечивающий столицу водоотведением.

Накануне ряд телеграм-каналов распространил предупреждение об угрозе удара, хотя официальных подтверждений не поступало. Эти сообщения появились после рекомендаций МВД сделать запас воды и продуктов, пишет ТСН.

Бортницкая станция аэрации - критически важная для функционирования города инфраструктура. Она принимает все канализационные стоки Киева и части прилегающих населенных пунктов. Несмотря на ночную атаку РФ 12 февраля, основной удар был направлен на энергетические объекты, поэтому прогнозы относительно БСА не оправдались.

В то же время эксперты отмечают, что полностью исключать такой сценарий нельзя, ведь российские войска системно бьют по инфраструктуре.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждает, что удар по БСА может иметь последствия, которые почувствует каждый житель столицы. Он объясняет, что повреждение станции может вызвать не только экологические, но и санитарно-эпидемиологические проблемы, ведь без очистки стоков в городе быстро будет расти риск инфекций.

Попенко подчеркивает, что канализация - это основа жизнедеятельности любого мегаполиса. Если система водоотведения остановится, последствия станут ощутимыми очень быстро, независимо от времени года. В городе тысячи жилых домов, офисов и торговых центров, и все они критически зависят от работы канализационных сетей.

"Поэтому, если такое произойдет, то уже через две недели город остановится", - уверяет Олег Попенко.

Что может стать целью

Эксперт считает, что наиболее уязвимыми являются не резервуары со стоками, а оборудование, которое обеспечивает движение сточных вод по подземным коммуникациям. По его словам, в случае удара насосные станции могут выйти из строя, что фактически парализует работу всей системы.

"Есть канализационные насосные станции, в которые попадают стоки... И, кстати, если россияне будут наносить удары, то они не будут бить по резервуарам со стоками на БСА, а именно по технике, которая там расположена - насосным станциям, чтобы остановить работу БСА", - резюмировал Попенко.

Взгляд эколога: риски преувеличены

Эколог Александр Соколенко оценивает ситуацию более сдержанно. Он считает, что из-за масштабности БСА врагу будет сложно нанести критический ущерб одному конкретному элементу, как это случалось с компактными объектами вроде ТЭЦ.

Соколенко объясняет, что станция занимает огромную площадь, и попадание в отдельные участки не обязательно приведет к глобальным последствиям. Зато более уязвимыми могут быть подводные коммуникации на левом берегу, где трубопроводы залегают значительно ближе к поверхности.

"Если враг поразит их, то теоретически это может привести к тому, что стоки вытекут на поверхность и их перекачивание временно остановится... Но я сомневаюсь, что эти повреждения могут быть глобальными", - добавляет Соколенко.

Эколог также скептически оценивает предположение, что РФ может попытаться "заморозить" канализацию в феврале, ведь сильные морозы держатся недолго.

Россия применяет новую тактику ударов - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из главных инструментов российского террора против Украины. Наибольшая опасность угрожает регионам, входящим в 500-километровую зону поражения, охватывающую почти всю левобережную часть страны, южные области и часть северных регионов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также предупредил, что российские войска могут расширить перечень целей и начать наносить удары по новым видам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", - подчеркнул Коваленко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 13 февраля армия РФ атаковала Одессу дронами. Повреждения зафиксированы в двух районах города. К счастью, обошлось без жертв. По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, есть "прилеты" в два многоэтажных жилых дома. Повреждены квартиры на верхних этажах.

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля 2026 года в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома.

Кроме того, в ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Детали раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

