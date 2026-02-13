Укр
Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

Анна Ярославская
13 февраля 2026, 07:04обновлено 13 февраля, 07:36
Накануне избирательного сезона в США переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой.
Трамп, Зеленский
В США допускают выход Трампа из мирного процесса по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы:

  • Трамп может выйти из мирных переговоров по Украине в ближайшие недели
  • Возможное решение связывают с началом активной предвыборной кампании в Конгресс США
  • Зеленский готов поддерживать инициативы США, но не согласится на "плохую" сделку

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из з мирных переговоров по Украине. Об этом пишет американский журналист Саймон Шустер в своей публикации для The Atlantic.

Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Украинская сторона уже чувствует сокращение временного окна для дипломатических инициатив.

"Украинцы чувствуют, что время на исходе. В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет отнимать у Трампа всё больше внимания, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышным делом. Тогда он может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непримиримость одной или обеих воюющих сторон", - говорится в статье.

Отмечается, что Киев изо всех сил пытается продемонстрировать свою готовность к компромиссу.

"Выбранная нами тактика заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускорит процесс", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но в то же время сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.

"Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет ожесточенной войны он говорит, что готов продолжать борьбу, если это необходимо для достижения достойного и прочного мира", - отметил Шустер.

По словам журналиста, Зеленский в интервью неоднократно повторял, что не примет сделку на унизительных условиях.

"Трамп выбрал другой подход. Во время предвыборной кампании он обещал установить мир в Украине в течение суток после вступления в должность, и его неудача после года неуверенных попыток дипломатии продолжает его раздражать. Зеленский это чувствует, как и его враги. Американская предвыборная кампания превратилась в тикающие часы в их переговорных комнатах, и россияне также понимают, что внимание Белого дома вскоре будет отвлечено выборами в Конгресс. До этого момента есть возможность", - говорится в статье.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась до лета 2026 года. По его словам, американские чиновники сообщили украинским, что будут делать все, чтобы война закончилась до июня. Для этого Вашингтон продвигает четкий Sequence Plan.

Тем временем российская и украинская делегации провели два раунда переговоров с представителями США в Объединенных Арабских Эмиратах. Мирное соглашение пока не достигнуто, но на последней встрече на прошлой неделе стороны договорились о первом за пять месяцев обмене военнопленными.

Гарантии безопасности для Украины стали одним из ключевых вопросов обсуждений, наряду со степенью контроля России над украинской территорией и планом послевоенного восстановления Киева.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности для Украины готовы.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любое мирное соглашение по Украине должно учитывать "гарантии безопасности для России", а не ограничиваться только интересами украинской стороны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что достичь прорыва в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже на Аляске.

Существует ли дедлайн по заключению мирного соглашения: мнение эксперта

У Трампа хорошо понимают, что вопрос Украины так или иначе станет одним из центральных в избирательной кампании – наряду с внутренними проблемами США, экономикой и социально-экономическим положением граждан. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"В то же время вряд ли можно говорить о каких-то действительно жестких или зафиксированных сроках. Сам Трамп неоднократно заявлял, что у него нет дедлайнов", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По словам Жовтенко, США, вероятно, хотели бы, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета.

"В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", - отметил он.

У Трампа осознают: если до начала лета удалось бы склонить Россию к подписанию хотя бы каких-то договоренностей, это могло бы заставить ее отложить эти планы по летнему наступлению.

"В то же время стоит понимать, что это не окончательная позиция. Скорее всего, упомянутый дедлайн – конец весны или начало лета – мог быть озвучен американской стороной не в форме ультиматума, а как намерение или пожелание, при котором США было бы удобно и выгодно финализировать договоренности к началу лета", - объяснил экперт.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры
Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

