Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

По словам специалиста, Киев является наглядным примером эффективности децентрализации.

Почему левый берег Киева замерзает / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, Оператор ГТС Украины

Главное из новостей:

Киев должен срочно перейти на децентрализованное теплоснабжение

Правый берег уже доказал эффективность децентрализации

Модульные котельные могут быстро закрыть потребности тысяч домов

Власти Киева должны немедленно изменить подход к теплоснабжению, особенно на Левом берегу, где зависимость от крупных ТЭЦ делает районы уязвимыми для повторных российских атак. Об этом в комментарии для Телеграф заявил экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, подчеркнув, что восстановление разрушенных станций не гарантирует безопасности следующей зимой.

По его словам, Киев уже имеет доказательство того, что децентрализация работает. Правобережные районы переживают энергетические кризисы значительно легче, ведь там тепло генерируется не одной ТЭЦ, а сетью мелких источников.

"Опыт Киева показывает, что децентрализация - правильное направление. Правый берег города обеспечен теплом, потому что отапливается не одной централизованной ТЭЦ, а сотней небольших теплоэлектроцентралей", - пояснил Макогон.

Левый берег - слабое звено

В отличие от правобережной модели, Левый берег зависит от нескольких крупных объектов, которые стали приоритетными целями для российских ракет. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, восстановление ТЭЦ до весны не решит проблему - инфраструктура может быть снова уничтожена.

"Существует огромный риск того, что ситуация повторится - россияне снова разгромят станцию, и люди останутся без тепла", - предупредил он.

Модульные котельные как быстрое решение

Макогон предлагает комбинированную модель: когенерационные установки плюс модульные котельные. Первые производят и тепло, и электроэнергию, но дороги и сложны в обслуживании. Вторые - значительно доступнее.

"Модульные котельные в десятки раз дешевле и проще в использовании. Такие котельные можно устанавливать прямо во дворах, потому что они бесшумны", - отмечает специалист.

По его оценкам, чтобы обеспечить теплом тысячу многоэтажек, нужно около 50 таких котельных. Стоимость проекта - до 100 миллионов долларов, что, по мнению эксперта, является подъемным для бюджета столицы.

Планировать нужно уже сейчас

Макогон подчеркивает, что промедление может стоить городу еще одной холодной зимы. "Нужно перестать говорить, а реально делать решительные шаги в направлении децентрализации отопления и генерации электроэнергии", - подытожил он.

Эксперт призвал городские власти уже сейчас определять места для установки оборудования, чтобы успеть подготовиться к следующим сезонам.

Как согреться в квартире без отопления / Инфографика: Главред

Киев и отопление: экспертная оценка ситуации

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко высказался о возможности восстановления теплоснабжения и работы коммунальных систем столицы после масштабных атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что подключение жилых домов к передвижным мини-котельням возможно только после проведения комплекса трудоемких и заранее подготовленных технических работ.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Сергей Макогон Сергей Макогон - украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который занимал эту должность с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта - Централизованного оператора ГТС Украины. Макогон - выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005). До работы в ГТС участвовал в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine. В настоящее время работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынка и европейской энергетической безопасности.

