Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

Дарья Пшеничник
12 февраля 2026, 16:32
По словам специалиста, Киев является наглядным примером эффективности децентрализации.

Почему левый берег Киева замерзает / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, Оператор ГТС Украины

Власти Киева должны немедленно изменить подход к теплоснабжению, особенно на Левом берегу, где зависимость от крупных ТЭЦ делает районы уязвимыми для повторных российских атак. Об этом в комментарии для Телеграф заявил экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, подчеркнув, что восстановление разрушенных станций не гарантирует безопасности следующей зимой.

По его словам, Киев уже имеет доказательство того, что децентрализация работает. Правобережные районы переживают энергетические кризисы значительно легче, ведь там тепло генерируется не одной ТЭЦ, а сетью мелких источников.

"Опыт Киева показывает, что децентрализация - правильное направление. Правый берег города обеспечен теплом, потому что отапливается не одной централизованной ТЭЦ, а сотней небольших теплоэлектроцентралей", - пояснил Макогон.

Левый берег - слабое звено

В отличие от правобережной модели, Левый берег зависит от нескольких крупных объектов, которые стали приоритетными целями для российских ракет. Именно поэтому, подчеркивает эксперт, восстановление ТЭЦ до весны не решит проблему - инфраструктура может быть снова уничтожена.

"Существует огромный риск того, что ситуация повторится - россияне снова разгромят станцию, и люди останутся без тепла", - предупредил он.

Модульные котельные как быстрое решение

Макогон предлагает комбинированную модель: когенерационные установки плюс модульные котельные. Первые производят и тепло, и электроэнергию, но дороги и сложны в обслуживании. Вторые - значительно доступнее.

"Модульные котельные в десятки раз дешевле и проще в использовании. Такие котельные можно устанавливать прямо во дворах, потому что они бесшумны", - отмечает специалист.

По его оценкам, чтобы обеспечить теплом тысячу многоэтажек, нужно около 50 таких котельных. Стоимость проекта - до 100 миллионов долларов, что, по мнению эксперта, является подъемным для бюджета столицы.

Планировать нужно уже сейчас

Макогон подчеркивает, что промедление может стоить городу еще одной холодной зимы. "Нужно перестать говорить, а реально делать решительные шаги в направлении децентрализации отопления и генерации электроэнергии", - подытожил он.

Эксперт призвал городские власти уже сейчас определять места для установки оборудования, чтобы успеть подготовиться к следующим сезонам.

Киев и отопление: экспертная оценка ситуации

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко высказался о возможности восстановления теплоснабжения и работы коммунальных систем столицы после масштабных атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что подключение жилых домов к передвижным мини-котельням возможно только после проведения комплекса трудоемких и заранее подготовленных технических работ.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Сергей Макогон

Сергей Макогон - украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который занимал эту должность с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта - Централизованного оператора ГТС Украины.

Макогон - выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005). До работы в ГТС участвовал в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine.

В настоящее время работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынка и европейской энергетической безопасности.

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

