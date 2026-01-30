Укр
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Инна Ковенько
30 января 2026, 23:08
Суммы перерасчета потребители увидят уже в квитанциях за следующий месяц.
Кратко:

  • Украинцы не будут платить за отопление и воду, которых у них не было из-за обстрелов РФ
  • Правительство приняло решение о пересчете платежей
  • Подавать заявления не нужно - перерасчет произойдет автоматически

Правительство приняло постановление об автоматическом пересчете платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или были ненадлежащего качества.

Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно произвести перерасчет за весь период не предоставления услуг и отразить эти суммы в платежках", - подчеркнула Свириденко.

Отмечается, что операторы должны обнародовать информацию о количестве дней отсутствия услуг в каждом доме. За этот период плата не будет начисляться.

Контролировать выполнение этого решения поручено Министерству развития общин и территорий и Госпродпотребслужбе.

Самим потребителям никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Будут ли в Украине масштабные отключения - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику, которая обеспечивает теплом десятки тысяч жилых домов.

По его мнению, перспективу, которая нас ждет, можно изобразить в виде синусоиды: очередной удар, период восстановления, возвращение графиков стабилизационных отключений, а затем снова Россия нанесет очередной удар по нашей энергетике.

Отключение отопления - новости по теме

Ранее эксперт рассказал о сценарии полного отключения отопления в Киеве. Учитывая, что именно столица является одной из главных целей ударов, на нее приходится наибольшая их концентрация.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

теплоснабжение комуналка Юлия Свириденко
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

