"Графики не действуют": в Украине новые отключения после массированных обстрелов

- Обесточены потребители сразу в нескольких областях Украины
- Самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области
В результате вражеских ночных ударов по энергетической инфраструктуре страны обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях.
Как сообщает Министерство энергетики Украины, на данный момент самая сложная ситуация с энергообеспечением остается в Киеве и Киевской области.
"В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются", – отметили в Минэнерго.
Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.
Что известно об отключениях электроэнергии
Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.
Кроме того, из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", – подчеркнули в министерстве.
В Минэнерго добавили, что 15 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.
Вероятность новых отключений: важное предупреждение
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил, что при похолодании до около –20 °C нагрузка на энергосистему резко возрастёт. Для предотвращения сбоев может потребоваться усиление балансирования, из-за чего возможны дополнительные очереди почасовых отключений. Он подчеркнул, что это мера для сохранения стабильной работы сети и призвал граждан быть готовыми к изменениям в графиках.
Отключения в Украине - новости по теме
Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.
Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.
