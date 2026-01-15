"Графики не действуют": в Украине новые отключения после массированных обстрелов

Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Украинцам рассказали об отключениях после ударов РФ / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Главное:

Обесточены потребители сразу в нескольких областях Украины

Самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области

В результате вражеских ночных ударов по энергетической инфраструктуре страны обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, на данный момент самая сложная ситуация с энергообеспечением остается в Киеве и Киевской области.

"В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются", – отметили в Минэнерго.

Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Что известно об отключениях электроэнергии

Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются также в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

Кроме того, из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", – подчеркнули в министерстве.

В Минэнерго добавили, что 15 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Вероятность новых отключений: важное предупреждение

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил, что при похолодании до около –20 °C нагрузка на энергосистему резко возрастёт. Для предотвращения сбоев может потребоваться усиление балансирования, из-за чего возможны дополнительные очереди почасовых отключений. Он подчеркнул, что это мера для сохранения стабильной работы сети и призвал граждан быть готовыми к изменениям в графиках.

Отключения в Украине - новости по теме

Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.

Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Больше новостей:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

